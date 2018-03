Häuslebauer zieht es auf die „Bauplus“

Wer sich mit den Themen Bauen oder Sanieren beschäftigt, der ist am vergangenen Wochenende in der Stadthalle Biberach genau richtig gewesen. Dort fand von Samstag bis Sonntag die Messe „Bauplus“ statt. Die rund 2300 Besucher konnten sich über die neuesten Trends und Altbewährtes in allen Bereichen des Bauens informieren.

Es war die siebte Auflage der Messe in Biberach und sie war auch in diesem Jahr ein großer Erfolg: „Wir hatten am Samstag einen richtig guten Besuchertag, aber auch heute sind viele Leute gekommen“, sagt Messeleiter Stephan Drescher von der „Live.in.Ravensburg Veranstaltungsgesellschaft“ am Sonntagnachmittag. „Wir sind rundum zufrieden mit der Messe und mein Eindruck ist auch, dass es den Ausstellern und Besuchern gefallen hat.“

Die Aussteller seien den ganzen Tag im Gespräch mit den Kunden gewesen: „Und das ist ja auch Ziel der Messe, wir führen Angebot und Nachfrage zusammen“, sagt Drescher. „Das funktioniert in Biberach richtig gut, weil der Bedarf da ist.“ So sehen das auch Manuela und Florian Maier, die gemeinsam mit dem zweijährigen Noah über die Baumesse schlendern: „Wir bauen demnächst und wollen uns die Infos direkt von den verschiedenen Firmen holen“, sagt Manuela Maier aus Oberstadion. „Die Messe ist super, weil von allem etwas dabei ist.“

80 heimische Aussteller

Knapp 80 Aussteller aus der Region waren vertreten, unter anderem die Firma Elektro Reiter aus Biberach. „Die Messe ist für uns sehr wichtig, hier kommen wir mit unseren Bestandskunden ins Gespräch und auch mit Neukunden“, sagt Marcel Maigler. „Wir bieten alles an, was mit Haustechnik zu tun hat.“ In diesem Jahr hätten sich viele Besucher für die Sicherheitstechnik in den eigenen vier Wänden interessiert.

Claudia Springmann aus Bad Waldsee besuchte die Messe gemeinsam mit ihrem Mann: „Wir sind gezielt hierhergekommen, weil wir neue Fenster, einen Kachelofen-Ersatz und eine neue Sprechanlage für den Eingangsbereich brauchen“, erzählt Springmann. „Die Messe ist sehr gut, weil wir hier alle unsere Infos geballt bekommen.“ Mit den Beratungen sei das Ehepaar sehr zufrieden gewesen: „Wir haben mit einem Aussteller auch schon einen Termin für nächste Woche vereinbart.“ Und nach zweieinhalb Stunden fuhren sie mit einer Tasche voller Prospekte wieder nach Hause.

Neben den Ausstellern an den Ständen gab es auch 14 Vorträge rund ums Bauen und Sanieren. „Die Vorträge waren richtig gut besucht und die Besucher haben gezielt Fragen gestellt“, freut sich Iris Ege von der Energieagentur Biberach. „Es sind in diesem Jahr viele Leute hier gewesen, die sich wirklich über konkrete Vorhaben informiert haben und da führen die Gespräche schnell zum Erfolg.“

Michaela und Armin Hafner aus Ehingen hingegen wollten sich einfach mal umsehen: „Wir möchten bauen und sind hier, um Ideen zu sammeln“, sagt Armin Hafner. Überzeugt sind sie schon einmal von der Infrarotheizung, „so etwas wollen wir auf jeden Fall haben“. Sie haben einen Bauplatz in Oberstadion gekauft und brauchen alle Infos, die sie bekommen können. „Hier finden wir alles, was wir so brauchen“, sagt Michaela Hafner.

Neben jungen Paaren, die sich ihren Traum vom eigenen Haus erfüllen, waren aber auch viele ältere Menschen auf der Baumesse. Die Barrierefreiheit spielt bei dieser Zielgruppe eine große Rolle. Das spürte auch Andreas Dunz von der Biberacher Firma Prestle bei seinen Beratungen. „Viele wollen ihr Bad so sanieren, dass es barrierefrei ist“, sagt der Sanitär- und Heizungsbauer.

Für das kommende Jahr ist eine weitere Auflage der Messe geplant – und zwar voraussichtlich am 26. und 27. Januar 2019.