Härtetest für Beavers gegen Stuttgart Silver Arrows

Mit den Stuttgart Silver Arrows treffen die Biberach Beavers auf keinen unbekannten Gegner am Samstag im Freundschaftsspiel. Zuletzt trafen beide Teams noch zu Oberliga-Zeiten aufeinander.

Im Vorjahr gelang den American Footballern aus der Landeshauptstadt das gleiche Kunststück wie den Biberachern 2017. Die Stuttgarter legten eine perfekte Saison ohne Niederlage hin und sicherten sich so den Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Für die Beavers ist die Partie ein Härtetest in der Vorbereitung auf die GFL2-Saison. Die Kassen am Biberacher Stadion öffnen um 15 Uhr, Spielbeginn ist um 16 Uhr. Im Rahmenprogramm treten die Cheerleader der Beaverettes auf, die am vergangenen Wochenende bei den baden-württembergischen Cheerleading-Meisterschaften erstmals das Ticket für die DM gelöst haben, die am 19. Mai in Koblenz steigt. Auftreten werden ebenso die Beaverettes Juniors. Auch die US-Cars der Dirt Track Flames werden im Stadion zu sehen sein. Unter 18-Jährige haben freien Eintritt, ansonsten kostet dieser fünf Euro.