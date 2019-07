Härteste Phase der Saison steht an

Nach zwei Heimpartien in Folge geht es für die American Footballer der Biberach Beavers am Samstag wieder auswärts ran. Bereits im ersten Spiel der Saison in der German Football League (GFL) 2 Süd konnten die Biberacher die Mittelhessen im heimischen Stadion an der Adenauerallee mit 42:12 überzeugend schlagen. Ein Sieg der Beavers würde einen Meilenstein in der Vereinsgeschichte bedeuten. Spielbeginn ist um 16 Uhr.

Vor zwei Wochen haben die Biberacher die Niederlage gegen die Ravensburg Razorbacks direkt wieder vergessen gemacht. „Wir haben verloren, weil wir in der zweiten Hälfte nicht gekämpft haben“, sagt Beavers-Headcoach und Defensive Back Oscar Vazquez-Dyer. „Dieses Mal haben wir wie echte Sieger geantwortet und gekämpft bis zur letzten Sekunde. Genau wegen diesem Kampfgeist sind wir da, wo wir heute sind.“ Kampf bis zur letzten Sekunde war gegen Darmstadt auch nötig. Im letzten Spielzug der Partie vergaben die Gäste einen Fieldgoal-Versuch und damit auch den Sieg.

Gießen ist klarer Außenseiter

Die Gießen Golden Dragons befinden sich mit Abstand auf dem letzten Platz der GFL2 Süd. Mit acht Niederlagen aus acht Spielen sind sie der klare Außenseiter am Samstag. Für Vazquez-Dyer ist dies aber kein Grund zur Entspannung. „Jeder kann auf diesem Niveau geschlagen werden. Sie haben letztes Jahr Ravensburg geschlagen, als es keiner erwartet hat“, sagt er. „Gießen hat viele neue Spieler aus der Jugend in den eigenen Reihen und hatte genug Zeit, sich auf uns vorzubereiten. Sie werden hart spielen und Spielzüge versuchen, die sie noch nicht ausprobiert haben.“ Die meiste Gefahr gehe aber von der Einstellung der Hessen aus. „Sie haben nichts zu verlieren. Das ist gefährlich“, so der Beavers-Headcoach.

Viel zu gewinnen hingegen haben die Footballer der TG Biberach. Bei einem Sieg gegen Gießen könnten die Golden Dragons den Liganeuling aus Oberschwaben rechnerisch nicht mehr einholen, was den Klassenerhalt der Beavers bedeuten würde. Aufgrund des Rückzugs der Nürnberg Rams vor der Saison besteht die Liga in dieser Saison nur aus sieben, statt aus acht Teams. Dadurch gibt es auch nur einen Absteiger. Die Biberacher könnten also ihr Minimalziel Klassenerhalt bereits nach der Hälfte der Saison erreichen.

Einfach wird dies nicht. Dabei hilft auch nicht das bevorstehende Schützenfest, von dem Vazquez-Dyer, aus sportlicher Sicht, wohl kein allzu großer Fan ist. „Das Fest ist toll für die Stadt, für mich als Trainer nicht so sehr. Es ist schwierig, bei jedem den Fokus auf Football gerichtet zu halten“, sagt er. „Freunde und Familien der Spieler ziehen sie überall hin, nur nicht in Richtung Sport. Ich verstehe das, immerhin können die Jungs ihre Rechnungen nicht mit Football bezahlen. Aber es ist für mich die stressigste Phase als Trainer jedes Jahr.“

Dies kommt auch in dieser Phase der Saison extrem ungelegen. Die Beavers stehen vor einer Periode von vier Wochen, in der in jeder Woche ein Spiel stattfindet, darunter die Partien gegen Tabellenführer Saarland Hurricanes und den Meister Ravensburg Razorbacks. „Es ist die härteste Phase der Saison und wir sind nach wie vor relativ angeschlagen“, erklärt der Biberacher Headcoach. „Wir werden am Samstag mit dem kleinsten Kader bislang auflaufen. Ungefähr 40 Mann, wenn wir Glück haben. Es wird immer noch ein paar Wochen dauern, bis wir unsere Offensive Line zurückhaben“, so Vazquez-Dyer. „Wie wir uns diesen Monat präsentieren, wird entscheiden, wie unsere Saison verlaufen wird.“