Hände werden zu Kunstwerken

Die Stiftung „pro arte“ der Kreissparkasse zeigt in seiner ihrer Themenausstellung die Hand als künstlerisches Symbol. „Behände“ lautet der Titel der Schau.

Die Ausstellung vereint 16 Künstlern und Künstlerinnen aus ganz Deutschland und eine vielfältige Mischung aus Malerei, Zeichnung und Fotografie, Objektkunst, Skulptur und Plastik unter Verwendung verschiedenster Materialien. Barbara Renftle, Kuratorin von pro arte schreibt über das Thema: „Hände beten und spenden Segen, ebenso wie sie töten und vernichten können. Hände sind „das Werkzeug von allen Werkzeugen“ (Aristoteles). Und die Kuratorin fährt in ihrer Einführungsrede fort: „Die Hand definiert unser Menschsein grundsätzlich, aus der Hand erwächst menschliche Kulturleistung.“ Renftle spricht über evolutionäre Entwicklungen, von der Wechselwirkung zwischen Hand und Gehirn, von den Zusammenhängen etwa zwischen greifen und begreifen, von halten und behalten. Seit dem Mittelalter ist die Hand das Symbol für die Interaktion zwischen Mensch und Gott. Die Kuratorin geht dann kurz auf die ausstellenden Künstler ein:

Daniel Wagenblast hat das Material Pop-Art tauglich gemacht. Tiefsinn und Gesellschaftskritk lauern hinter der bunten und witzigen Fassade seiner Holzskulpturen. Isabell Kamp treibt ein surreales, bisweilen makabres Spiel: Hände als wesentliches zwischenmenschliches Kommunikationsmittel und als Spiegel der Seele. Der Biberacher Oliver Braig verbindet in seinen Skulpturen und Wandobjekten Sinnlichkeit der Materialien mit ironisch gebrochener Figuration. Fingernägel sind das Motto von Petra Scheibe Teplitz. Aus dem Ritual farbiger Nagelgestaltung und weiblicher Selbstbemalung macht die Künstlein eine minimalistisch-konzeptionelle Versuchsanordnung.

Segnende Hände

Des Biberacher Künstlers Hermann Schenkels Königsdisziplin ist die Zeichnung. Diese Kunst ist für ihn der unmittelbarste Ausdruck von Fühlen, Denken und Reflektieren. Neben einigen anderen Zeichnungen sieht man eine wunderbar konzentrierte Darstellung von vier segnenden Händen mit einem Christus assoziierenden Jünglingsgesicht im Hintergrund. Peter König zeichnete nach Anatomiestudien in fotorealistischer Schärfe Bilder, in denen er auch auf das Kreuzigungsgeschehen anspielt. Die gelernte Kinderkrankenpflegerin Martina Staudenmayer malt Hände, die Chiffren sind für pflegerische Fürsorgetätigkeiten wie Füttern, Wickeln, Vernbandwechsel. Christina Greenjack widmet sich besonders der Fotografie. Sie isoliert Hände – hier ihre eigenen – zu lebendigen Haltungen. Durch den Hell - Dunkel- Kontrast und schemenhafte Reduktion kommt eine atmosphärisch emotionale Aufladung des Motivs zustande. Eckard Hahn arbeitet mit surrealistischer Kombinatorik und Verfremdung. Wie René Magritte verbindet er alltägliche Motive zu eigenartigen Konstellationen von tiefsinniger Symbolik. Felix Droese ist mit Schattenrissen und Papierinstallationen vertreten.

Bei der Biberacher Malerin Ingeborg Wissel erhält die Hand den Charakter eines Vanitas-Symbols. In einer Zeichnung und einer Collage ragen anatomisch korrekt wiedergegebene Skelettarme in den Raum. Am Knochenfinger baumelt lose ein Ehering, der die leibliche Vergänglichkeit überdauert hat. Von Markus Daum sind Handplastiken in Eisenguss zu sehen. Finger wuchern aus der wogenden Urmasse der Handteller.

Dietrich Klinge schafft urtümliche Figurationen kantig-kraftvoller Expressivität. Torso und Fragmentierung sind seine Gestaltungsmittel.

Stefanie Ehrenfried erarbeitet ihre figürlichen Plastiken aus Schafwolle in Form von Wollfilz, folgt in der Materialauswahl damit Joseph Beuys nach, hat aber im Gegensatz zu diesem die Filze in mühevoller Handarbeit selbst gefertigt. Bei Anne Carnein findet sich eine enge Verquickung von Menschlichem mit den Kräften der Natur und des Erdreiches. Ihre Hände aus Wurzeln stehen symbolisch für das kreative Tun der Künstlerin.