GWO investiert in Mietwohngebäude mit 23 Wohnungen

Die Genossenschaft für Wohnungsbau Oberland (GWO) investiert in ein Mietwohngebäude im Biberacher Neubaugebiet „Hauderboschen“. In dem sechsgeschossigen Gebäude sollen laut GWO unterschiedlich große Wohnungen und im Erdgeschoss ein Backshop mit Café entstehen. Für das Projekt wurde eine Mehrfachbeauftragung ausgelobt. Der Entwurf des Konstanzer Architekturbüros Bächlemeid überzeugte die Jury.

„Die Genossenschaft für Wohnungsbau Oberland investiert weiter in bezahlbare Mietwohnungen für die Biberacher Bürger“, teilt die GWO mit Sitz in Laupheim mit. Konkret geht es dabei um das Grundstück Schweidnitzallee 2 im Neubaugebiet „Hauderboschen“. Dort plant die Genossenschaft ein Mietwohngebäude.

Jury bewertet fünf Entwürfe

Fünf Architekturbüros aus Biberach, Konstanz, Ulm und Warthausen nahmen an der Mehrfachbeauftragung teil und entwickelten Ideen für ein sechsgeschossiges Gebäude mit einer möglichst großen Anzahl an unterschiedlich großen Wohnungen und mit einer Gewerbeeinheit im Erdgeschoss. „Für das Grundstück mit städtebaulich anspruchsvollen Herausforderungen waren neben einer hohen Entwurfsqualität und Fassadengestaltung, attraktive und funktionale Wohnungsgrundrisse sowie unterschiedliche Wohnungsgrößen ein wesentliches Ziel der Auslobung“, beschreibt die GWO die Herausforderungen für die Architekten. Im Erdgeschoss galt es, einen Backshop mit Café und einer Außenterrasse in das Gebäude zu integrieren und somit einen Treffpunkt sowie einen Beitrag zur Nahversorgung am Standort anzubieten.

Der Baubürgermeister der Stadt, Christian Kuhlmann, die Leiterin des Stadtplanungsamts, Carola Christ, der GWO-Vorstandsvorsitzende Jörg Schenkluhn, Kurt Hardt, Mitglied des Aufsichtsrates der GWO, und Professor Frederik Künzel, Mitglied des Gestaltungsbeirats der Stadt Biberach, bildeten die Jury.

Backshop mit Café

Nach der individuellen Auseinandersetzung mit den jeweiligen Entwürfen und intensiven Diskussionen gelangte die Jury zu einem einstimmigen Ergebnis: Der Entwurf von Bächlemeid Architekten aus Konstanz überzeugte sie in allen Belangen. „Insbesondere die hohen gestalterischen Anforderungen an Städtebau und Architektur sowie auch die wohnungswirtschaftlichen Belange und die Einbindung des Backshops mit Café wurden nach Meinung der Jury bei diesem Entwurf am besten gelöst“, berichtet die GWO in ihrer Pressemitteilung.

Insgesamt sollen 23 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von circa 1450 Quadratmetern entstehen. Die notwendigen 35 Stellplätze finden in einer Tiefgarage Platz. Für Backshop und Café werden zudem drei Stellplätze im Freibereich angeordnet. „Die GWO wird auch diese Wohnungen wieder zu sozial verträglichen Mieten anbieten können“, heißt es vonseiten der Genossenschaft. „Die erstellten Wohnungen werden ausschließlich vermietet.“

Auf Basis des Siegerentwurfs sollen nun die weiteren Planungen erfolgen. Die Genossenschaft möchte nach Abschluss des Genehmigungsverfahren möglichst noch im Herbst 2019 mit dem Bau beginnen.

„Das Projekt spiegelt die Strategie der GWO wieder, mit Neubau von bezahlbaren Mietwohnungen einen Beitrag zur Entspannung des Wohnungsmarktes in der Region zu leisten“, so die Genossenschaft. „Bis 2025 plant die GWO den Neubau von über 400 bezahlbaren Mietwohnungen in der Region.“