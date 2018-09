Gutscheinheft für SZ-Abonnenten

„Von uns für Sie“ lautet der Titel eines Gutscheinhefts, das der gedruckten Donnerstagsausgabe (20. September) der „Schwäbischen Zeitung“ Biberach erstmalig beiliegt, sofern es sich dabei um ein Abo-Exemplar handelt. Dieses Heft ist sozusagen eine Treueprämie für alle Abonnenten.

Es enthält Gutscheine von Firmen aus der Region Biberach, mit denen SZ-Abonnenten Waren oder Dienstleistungen der betreffenden Firmen vergünstigt oder sogar gratis erhalten. Von Mode über Gastronomie über Haushaltswaren bis hin zum Autohaus sind unterschiedliche Branchen im Gutscheinheft vertreten.

Einlösen mit SZ-Abokarte

Eingelöst werden können die Gutscheine im jeweiligen Geschäft zusammen mit Vorlage der SZ-Abokarte. Ein mehrmaliges Einlösen desselben Gutscheins ist nicht möglich, ebenso keine Barerstattung des Gegenwerts.

SZ-Leser, die das E-Paper oder das Digital-Premium-Abo der „Schwäbischen Zeitung“ Biberach abonniert haben, erhalten das Gutscheinheft ebenfalls. Sie können das Heft gegen Vorlage ihrer SZ-Abokarte in der Geschäftsstelle der „Schwäbischen Zeitung“ am Marktplatz 35 in Biberach abholen. Auch Interessierte, die in den nächsten Wochen ein Abonnement der SZ Biberach abschließen, erhalten noch das Gutscheinheft.