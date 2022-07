Guter Zuspruch beim Abendsportfest

Traditionsgemäß am letzten Schultag vor den Sommerferien hat die TG Biberach zu ihrem Leichtathletik-Abendsportfest eingeladen. Die 39. Auflage der Veranstaltung fand guten Zuspruch. Am Start waren Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem ganzen oberschwäbischen Raum. In Biberach standen Wettbewerbe in unterschiedlichen Disziplinen auf dem Programm, so auch ein 200-Meter-Lauf der weiblichen Jugend (im Bild). Alle Ergebnisse des Abendsportfests in Biberach gibt es im Internet unter: biberach.wlv-sport.de