Guter Schnitt erfreut Abiturienten

Mit einem gelungenen Programm und einem festlichen Buffet haben sich die 84 Abiturienten des Wieland-Gymnasiums am vergangenen Montagabend in der Gigelberghalle von ihrer Schule verabschiedet. Höhepunkt war die Übergabe der Abschlusszeugnisse und der Preise. Schulleiter Ralph Lange gratulierte zu den guten Ergebnissen und dem guten Schnitt von 2,2. Wenn es in der Schulzeit gelinge, individuelle Fähigkeiten zu fördern und vielleicht sogar neue Welten zu eröffnen, dann habe die Schule ein wichtiges Ziel erreicht, so Lange.

Für das beste Abitur mit der Traumnote 1,0 erhielt Dora Brüggemann den Hilde-Frey-Stadtschulpreis. Judith Riotte erhielt den Hilde-Frey-Sonderpreis. Insgesamt erreichten 30 von 84 Abiturienten im Abitur eine Durchschnittsnote mit einer 1 vor dem Komma. Pia Marie Schmid wurde mit dem Scheffelpreis für das beste Deutschabitur ausgezeichnet. Der Preis der Wolfgang G. Brunner-Stiftung für Kommunikationsfähigkeiten in einer modernen Fremdsprache ging an Ellen Maucher und Judith Riotte und wurde von Herrn Wolfgang G. Brunner persönlich überreicht. Der erstmals verliehene Preis der Stadt Biberach für herausragende Leistungen im Fach Französisch ging an Anna Iovino, Nina Flauger und Lena Romer. Der Matthias-Erzberger-Preis der Stadt Biberach ging an Luca Sörgel für das Fach Geschichte und an Judith Riotte für das Fach Gemeinschaftskunde. Der IHK-Preis für beste Leistungen im naturwissenschaftlich technischen Bereich/Chemie ging an Dora Brüggemann. Den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft erhielt Lara Diesch. Osane Hackel und Luca Sörgel bekamen den Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. Der Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker ging an Dora Brüggemann. Dora Brüggemann erhielt den Ferry-Porsche-Preis für herausragende Leistungen in den Fächer Mathematik und Physik. Südwestmetall verlieh den Schulpreis Ökonomie an Andreas Zeh. Der VfS Abiturpreis ging ebenfalls Andreas Zeh zusammen mit Philipp Schwarz. Lisa Skamira wurde der Paul-Schempp-Preis der evangelischen Landeskirche überreicht. Katrin Melina Koitzsch wurde vom Zonta Club Oberschwaben wegen Ihrer Erfolge im Fach Bildendende Kunst geehrt. Diesen Preis überreichte Präsidentin Anita Bender. Der Kunstpreis der Agnes und Alex-Wetzel-Stiftung ging an Lara Mischke. Für ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes wurden Dora Brüggemann und Anna Iovino vorgeschlagen.