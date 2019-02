Guter Saisonstart für Quecke/Quecke

Die Kunstradsportler des RMSV Bad Schussenried haben zum Saisonauftakt überzeugende Leistungen beim neunten internationalen Jakob-Heimpel-Pokal abgeliefert. Erfreulich war laut dem Ausrichter RMSV zudem, dass auch Starter aus Österreich und Frankreich in der Biberacher BSZ-Halle vertreten waren.

Die jüngsten Sportler des RMSV Bad Schussenried – Lorenz Laux (3. Platz/1er-Schüler U11), Fiona Merk (5./1er-Schülerinnen U11) und Leni Merk (6./1er-Schülerinnen U15) – zeigten, obwohl sie erst knapp ein Jahr beim Kunstradsport dabei sind, gute Leistungen und bekamen nur geringe Abwertungen. Das stimmte auch RMSV-Cheftrainerin Martina Quecke sehr zufrieden. Rebecca Habelsberger sicherte sich bei den U11-Schülerinnen mit einer perfekten Kür den zweiten Platz.

In der Einer-Disziplin zeigte Mia Selg im Wettkampf der U13-Schülerinnen ebenso was sie drauf hat und erreichte den siebten Platz. Leni Selg meisterte den neu im Programm aufgenommenen Sattellenkerstand sehr gut und belegte Rang neun.

Drehsprung gelingt perfekt

Bei den U15-Schülerinnen vertrat Hanna Reichle die RMSV-Farben. Sie hatte ihre Kür auf 136,30 Zähler aufgestockt, was knapp 17 Punkte mehr waren als noch im Vorjahr. Um zwei Punkte schwieriger war die Übung, mit der Reichles ärgste Konkurrentin Ceyda Alltug vom RRMV Friedrichshafen in den Wettkampf ging. Gleich zu Anfang zeigte die RMSV-Sportlerin den Drehsprung perfekt, bei der Steigerrückwärtsserie konnte sie allerdings eine kurze Bodenberührung nicht vermeiden und musste Punktabzüge in Kauf nehmen. Den Rest ihrer Kür absolvierte Reichle sicher bis zum Schluss und kam auf 110, 73 Punkte. Am Ende musste sie als Zweite nur Ceyda Alltug den Vortritt lassen, die mit 126,56 Punkten zum zweiten Mal den Pokal mit nach Hause nahm.

Zum Schluss des Jakob-Heimpel-Pokals gingen Matthias und Michael Quecke im Zweier-Wettbewerb (Elite offen) auf die Wettkampffläche. Sie kamen direkt aus einem zweitägigen Trainingslager für die anstehenden Weltcups. Quecke/Quecke spulten ihr Programm sehr sicher und konzentriert ab. Bei der eineinhalbfachen Lenkerdrehung konnten sie sogar auf zweifache Drehungen aufstocken und 0,6 Zähler dazugewinnen. Mit 130,24 ausgefahrenen Punkten verfehlte das RMSV-Duo nur knapp die Bestmarke aus der vergangenen Saison.