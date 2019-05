Gutenzell und Ringschnait sind erfolgreich

Das Rennen um den Landesliga-Relegationsplatz bleibt in der Fußball-Bezirksliga Riß weiter spannend. Der Tabellenzweite VfB Gutenzell löste seine Heimaufgabe gegen Ummendorf mit 4:1, der einen Punkt dahinterliegende SV Ringschnait landete beim 3:1-Sieg in Dettingen den vierten Sieg in Serie. Der SV Baltringen steckt nach einem 0:0 gegen Olympia Laupheim II weiterhin im Abstiegskampf, für Achstetten sieht es nach einem 1:6 gegen Steinhausen ganz bitter aus.

VfB Gutenzell – TSV Ummendorf 4:1 (3:1). In der anfangs zerfahrenen Partie hatten die Gäste den besseren Start. Marius Ochsenwadel (7.) fing einen Ball ab und konnte bequem zum 0:1 einschieben. Marvin Honisch (19.) gelang mit einem verdeckten Schuss aus spitzem Winkel das 2:1. Jürgen Hagel traf für die Gastgeber per Kopf zunächst nur Aluminium, Timon Kurutjidis (29., 42.) netzte aber nach einer starken Einzelaktion überlegt zum 3:1 ein und konnte vor der Pause eine Hereingabe von Hagel zum 3:1 verwerten. Andreas Arendt hatte für die Gäste bei einer Doppelchance den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Das vor der Pause vorgelegte Tempo konnten beide Mannschaften nicht mehr ganz halten. Die nie aufsteckenden Gäste hatten eine sehr gute Chance durch Matthias Hatzing. Andreas Höhn (90.) fixierte den 4:1-Sieg für den VfB, dessen bessere Spielanlage am Ende ausschlaggebend war.

SV Dettingen – SV Ringschnait 1:3 (0:1). In der manchmal etwas hitzigen Partie traf Felix Buck nach einer Spielminute nur das Lattenkreuz. Die Gäste kamen mit ihrem ersten Angriff zum 0:1, als Julian Kloos (3.) eine Hereingabe von Joshua Steinmayer nutzte. Die Heimelf hatte durch Marcus Hermann eine gute Möglichkeit, bei einer Doppelchance des SVD kratzte die SVR-Abwehr die Kugel von der Linie. Nach einer Hermann-Ecke traf Jochen Kern fast mit dem Pausenpfiff wieder nur Aluminium. Nach dem Wechsel waren die Gäste cleverer, nach einem unnötigen Ballverlust des SVD verwertete Florian Uetz (60.) eine Flanke von Stefan Grell zum 0:2. Manuel Münst (90.) machte nach einer Sowa-Ecke das 0:3, Tobias Walker (90. +2) gelang per Kopf noch das 1:3. Bes. Vork: Rote Karte für Bastian Fischer (63./SVD).

TSG Achstetten – SV Steinhausen 1:6 (1:3). Die Gastgeber hatten in einer Partie auf Augenhöhe in der ersten Halbzeit mehr und auch die besseren Chancen als die Gäste. Die waren jedoch bei der Verwertung ihrer Möglichkeiten an Cleverness und Kaltschnäuzigkeit kaum zu überbieten. Auch nach der Pause sah die Partie eine TSG im Vorwärtsgang mit guten Möglichkeiten, ein Erfolg blieb der TSG jedoch versagt. Alle noch so gut gemeinten Versuche blieben erfolglos, die Gäste bestachen weiter mit gandenloser Effizienz vor dem TSG-Gehäuse. Tore: 0:1 Florian Kienle (7.), 0:2 David Freisinger (28.), 1:2 Daniel Krug (37.), 1:3 Fabian Pfender (45.), 1:4 Julian Gerner (74.), 1:5 Max Wanner (82.), 1:6 Tobias Rothenbacher (87.).

SV Baltringen – FV Olympia Laupheim II 0:0. Im Lokalderby gab es am Ende keine Tore und ein leistungsgerechtes Ergebnis. Beide Mannschaften gingen mit hoher Bereitschaft, frühem Pressing und gutem Tempo ins Spiel. Für die Heimelf hatte Ilyas Aksit die beste Möglichkeit vor der Pause, als er den Gästetorwart bereits ausgespielt hatte, dann aber zu Fall kam. Julian Fischbach hatte für die Gäste Pech mit einem Pfostentreffer. Aufregung gab es im Baltringer Lager, als der Gästekeeper Ilyas Aksit anschoss und viele den Ball im Tor sahen. Die Laupheimer Gäste waren bei Standardsituationen stets gefährlich, bei den Gastgebern war eine Leistungssteigerung gegenüber den letzten Partien unverkennbar.

SV Eberhardzell – TSV Kirchberg 5:0 (3:0). Die überzeugenden Gastgeber ließen nie Zweifel am späteren Sieger aufkommen. Philipp Härle (13.) markierte für die Heimelf nach einem Kopfball gedankenschnell das 1:0. Matthias Rehm schloss ein Solo mit einem platzierten Schuss ins untere rechte Eck zum 2:0 ab. Als Dennis Nitzke (29.) mit einem trockenen Schuss aus spitzem Winkel zum 3:0 traf, war die Partie mehr oder weniger gelaufen. Die Gäste ließen ernsthaftes Aufbäumen gegen die drohende Niederlage vermissen, erneut Dennis Nitzke (63.) war nach Zuspiel von Matthias Rehm mit einem unhaltbaren 16-Meter-Schuss zum 4:0 erfolgreich. Nach einem langen Ball von Bruder Tobias war wieder Matthias Rehm (85.) zur Stelle und schloss mit einer Volleyabnahme zum 5:0 ab.