Gutenzell und Kirchberg siegen

Tabellenführer Biberach kann nach dem 4:0 in der Fußball-Bezirksliga Riß gegen Schwendi für die Landesliga planen. Weiterhin spannend bleibt das Rennen um Platz zwei, Ringschnait und Sulmetingen siegten. Im Tabellenkeller haben sich der VfB Gutenzell, der TSV Kirchberg mit einem klaren Sieg in Wain und der TSV Rot/Rot mit einem 3:1-Erfolg gegen Alberweiler Luft verschafft. Ganz düster sieht es für Schlusslicht Berkheim aus.

SV Dettingen – SV Steinhausen 4:3 (1:3). Die Heimelf wiederholte mit einem fulminanten Endspurt den 4:3-Vorrundensieg, wurde zunächst aber eiskalt erwischt. David Freisinger (4.) traf nach guter Einzelaktion zum 0:1. Nach einem an Philipp Borner verursachten Elfer erhöhte Tobias Rothenbacher (14., 15.) auf 0:2 und mit einem 35-Meter-Freistoß auf 0:3. Aus der Drehung gelang Felix Buck (45.) das 1:3. Die Gastgeber wurden nach der Pause immer dominanter, mussten aber lange warten. Spielertrainer Andreas Betz (82.) versenkte einen Freistoß zum 2:3, auf Vorlage von Steffen Zott maachte Daniel Aumann (86.) das 3:3. Tobias Walker (90. +1) markierte aus sieben Metern sogar noch den Siegtreffer zum 4:3.

FV Biberach – SF Schwendi 4:0 (1:0). Der Tabellenführer zeigte eine gute Vorstellung und überzeugte in allen Mannschaftsteilen. Gegen die defensiv ausgerichteten Gäste markierte Julius Grimm (32.) per Kopf nach einem Eckball von Fabian Scheffold den 1:0-Pausenstand. Auch nach der Pause hatte der FV fußballerisch mehr zu bieten. Fabian Scheffold (59.) drang in den Strafraum ein und schloss zum 2:0 ab. Nach Kopfballvorlage von Dominik Felger netzte Ahmad Yosef (61.) zum 3:0 ein. Fabian Scheffold (67.) umkurvte nach Pass von Johannes Fuchs den SF-Keeper und markierte das 4:0.

SV Eberhardzell – SV Sulmetingen 1:2 (0:0). Die Partie begann abwechslungsreich mit Chancen auf beiden Seiten. Nachdem die ersten beiden Abschlüsse der Gäste noch geblockt wurden, verwandelte Heiko Gumper einen Foulelfmeter zur Führung (8.). Die Gastgeber hatten durch einen starken Schuss von Matthias Rehm die passende Antwort, SVS-Keeper Patrick Roth parierte aber. Chancenlos war er wenig später beim 20-Meter-Schuss von Luca Mühlbach, der zum 1:1 einschlug (13.). Nur eine Minute später gingen die Gäste erneut in Führung, als Frank Brehm nach einem langen Ball zur Stelle war und zum 1:2 einschob. Danach verflachte die Partie. Auch nach dem Wechsel gab es mehr Sommerfußball denn Spektakel. Sulmetingen beschränkte sich auf die Ergebnisverwaltung, Eberhardzell fehlte offensiv die Durchschlagskraft.

BSC Berkheim – Olympia Laupheim II 1:4 (0:1). Die Laupheimer hatten zwar etwas mehr vom Spiel, die ganz großen Chancen blieben aber zunächst aus. Knackpunkt aus Berkheimer Sicht war eine etwas fragwürdige Gelb-Rote Karte für Mike Schlander, den daraus resultierenden Freistoß nutzte Frank Steinle (40.) zum 0:1. Die Gäste setzten nach der Pause früh die Weichen zum Sieg. Marco Hagel (52., 55., 60.) konnte einen Lattentreffer von Jan Neuwirth zum 0:2 abstauben. Beim 0:3 fiel dem Laupheimer Offensivakteur die Kugel vor die Füße, beim 0:4 konnte er einen Querpass einschieben. Den Berkheimer Ehrentreffer markierte Simon Schmid (88.).

TSV Wain – TSV Kirchberg 0:4 (0:3). Im Duell der Namensvettern konnten die Gastgeber nicht an die zuletzt guten Leistungen anschließen. Die Gäste waren das aggressivere und laufstärkere Team und siegten hochverdient. Die Entscheidung fiel innerhalb weniger Minuten vor der Pause. Zunächst nutzte Daniel Kohler (37., 42.) den Freiraum mit einem Flachschuss zum 0:1. Kurz darauf nutzte der Torjäger einen Rückpass von Alexander Luppold zum 0:2. Die Wainer Schockstarre nutzte Dennis Raible (44.) mit einem Solo zum 0:3. Nach einer Notbremse sah Wains Bernhard Neuhauser (58.) die Rote Karte, den Elfer nutzte Alexander Luppold zum 0:4.

VfB Gutenzell – SV Reinstetten 4:0 (2:0). Die Gastgeber gefielen mit einer guten Einstellung und siegten im Derby gegen die allerdings nicht mit allerletzter Konsequenz agierenden Gäste hochverdient. VfB-Kapitän Andreas Höhn (9.) konnte einen guten Querpass von Nicolai Bednarski zum 1:0 einschieben. Im Anschluss an einen Eckball landete eine Faustabwehr des Gästekeepers auf dem Kopf von Jürgen Hagel (14.) und im Tor zum 2:0. Die Gäste hatten ihre beste Möglichkeit durch Halit Baykara (22.) bei einer Doppelchance. Andreas Schick (79.) steuerte per Kopfball das 3:0 bei, Thomas Keller (87.) gelang per Abstauber sogar das 4:0. Bes. Vork: Gelb-Rot Iwan Ivos (SVR, 89.).

TSV Rot/Rot – SV Alberweiler 3:1 (1:0). Beiden Teams merkte man zumindest in Halbzeit eins die prekäre Tabellensituation an. Nach einer Großchance von Benjamin Friedrich (5.) parierte Rots Keeper Manuel Herrmann einen Elfmeter von Marcel Siegler. Frank Martin (18.) jagte nach einer starken Einzelaktion die Kugel zum 1:0 unter die Querlatte. Nach der Pause gingen beide Teams ein hohes Tempo, für den TSV traf wiederum Frank Martin (47.) zum 2:0. Die kampfstarken Gäste gaben nie auf und belohnten sich mit dem 2:1 durch Claudio Sortino (62.). Die Hoffnungen zerstörte jedoch Frank Martin (78.) per Kopf zum 3:1.