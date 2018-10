Gutenzell rückt auf Platz zwei vor

Tabellenführer SV Mietingen hat in der Fußball-Bezirksliga beim 5:1-Sieg gegen den TSV Kirchberg wenig Fragen offen gelassen. Der bisherige Tabellenzweite SV Ringschnait unterlag im Verfolgerduell in Gutenzell mit 1:2 und musste seinen Platz an den VfB abgeben. Im Kellerduell siegte die TSG Achstetten gegen Schlusslicht Reinstetten 4:0. Laupheim II bezog beim 2:3 in Eberhardzell seine vierte Niederlage in Folge. Baltringen hielt den SV Steinhausen mit 2:1 in Schach.

SV Mietingen – TSV Kirchberg 5:1 (2:0). Die Gastgeber kamen zu einem gut herausgespielten und in dieser Höhe verdienten Sieg. Die Gäste spielten aus einer defensiven Grundordnung, konnten das 1:0 durch Christian Glaser (20.) aber nicht verhindern. Gästespielertraner Philipp Lang hatte aus 30 Metern mit einem Pfostentreffer Pech, der SVM hatte aber Chancen im Minutentakt. Marcel Rolser (41.) machte nach Vorarbeit von Timo Kühner das 2:0. Daniel Kohler (46.) traf direkt nach der Pause ins linke Eck zum 2:1, SVM-Torjäger Robin Ertle (54.) markierte aber schnell aus sechs Metern das 3:1. Eine starke Kombination über Dominik Glaser und Ertle leitete das 4:1 durch Timo Kühner (79.) ein. Marco Kühner (90.) gelang das 5:1.

VfB Gutenzell – SV Ringschnait 2:1 (2:1). Das Verfolgerduell verdiente in einigen Phasen das Prädikat Spitzenspiel. Beide Mannschaften spielten mit hohem Tempo, wobei die Gastgeber den deutlich besseren Start hatten. Andreas Höhn (20.) markierte mit einem Flachschuss das 1:0. Thomas Keller (36.) verwertete eine Flanke von Nicolai Bednarski per Kopf zum 2:0. VfB-Keeper Benni Poser wurde bei einem mit Effet geschlagenen Ball von Joshua Steinmayer (38.) zum 2:1 überrascht, verhinderte dann aber kurz vor der Pause gegen Anthony Procopio den Ausgleich. Die Gäste drückten nach dem Wechsel auf das Tempo, Martin Sowa scheiterte an Poser, Stefan Grell traf nur Aluminium. Die gut sortierte VfB-Abwehr ließ in der Schlussphase nicht mehr viel zu.

SV Dettingen – SV Sulmetingen 1:1 (0:0). In der von beiden Teams mit gutem Tempo geführten Partie hatten die Gäste zunächst Vorteile und tauchten mehrmals gefährlich vor dem SVD-Tor auf. Marcus Hermann (15.) traf beim ersten guten SVD-Angriff den Pfosten. Gästekeeper Patrick Roth parierte zwei Mal vor der Pause gegen den von Bastian Fischer und Jochen Kern gut freigespielten Alexander Mayer. Roth war auch direkt nach dem Wechsel bei guten Möglichkeiten der Gastgeber der Sieger. Ein Distanzschuss von Florian Werz leitete eine nun bessere Phase der Gäste ein, die nach einer Flanke von Frank Frommann durch den ungedeckten Timo Bayer (83.) zum 0:1 kamen. Nach einer undurchsichtigen Aktion bekam die Heimelf einen Elfer zugesprochen, den Marcus Hermann (90.+ 3.) zum 1:1 nutzte.

TSG Achstetten – SV Reinstetten 4:0 (1:0). Die Gäste agierten in der Anfangsphase gegen die verhalten spielende TSG überzeugender. Marc Müller (15.) schoss die Heimelf dennoch mit einem Freistoß zum 1:0. Dieser Treffer brachte aber bis zur Pause nicht die erhoffte Sicherheit ins Spiel der TSG. Der Torschütze klärte nach der Pause auf der Linie und setzte dann Daniel Krug (62.) in Szene, der auf 2:0 erhöhte. Tobias Osswald (81.) traf nach Vorarbeit von Jan Pablo Fronius zum 3:0. Die gut mitspielenden Gäste schwächten sich durch eine gelb-rote Karte für Kevin Steinhauser. Den Schlusspunkt zum zu hoch ausgefallenen 4:0-Sieg setzte Daniel Krug (89.).

SV Baltringen – SV Steinhausen 2:1 (0:0). Beide Mannschaften schenkten sich schon in der ersten Hälfte nichts, brachten in Strafraumnähe aber nur wenig zustande. Die Gastgeber hatten zwar optische Vorteile, die von den Gästen aber mit guter Raumaufteilung neutralisiert wurden. In Halbzeit zwei schlugen die Gäste zunächst das höhere Tempo an, Tobias Rothenbac-er (65.) nutzte die zuvor abseitsverdächtige Aktion zum 0:1. Die Rottumtäler zogen sich danach einen Tick zu weit zurück, die sich bietenden Spielräume nutzten die Gastgeber. Halil Ayan (78.) verwertete einen an Ilyas Aksit verwirkten Elfmeter zum 1:1. Furkan Cebeci (80.) markierte mit einem an und für sich verunglückten Schuss das 2:1. In der Schlussphase ließ die Heimelf gute Konterchancen liegen.

SV Eberhardzell – Olympia Laupheim II 3:2 (1:2). Die diszipliniertere Mannschaft behielt am Ende die Oberhand. Christian Wiedemann brachte den SVE aus 35 Metern nach verunglücktem Befreiungsschlag des Gästekeepers in Führung (23.). Nur zwei Minuten später glich Laupheim aus, Jan Neuwirth verwandelte einen Foulelfmeter (25.), zuvor war Isaak Athanasiadis zu Fall gebracht worden. Athanasiadis war es auch, der das 1:2 erzielte, als er eine Neuwirth-Flanke per Direktabnahme versenkte (44.). Noch vor dem Halbzeitpfiff schwächten sich die Gäste selbst, als Janis Cohn einen noch nicht freigegebene Freistoß ausführte und seine zweiten gelbe Karte sah. Matthias Rehm brachte die Heimelf per Freistoßtreffer wieder zurück ins Spiel (50.), die Gäste hatten in Unterzahl offensiv keine Aktionen mehr. Den Siegtreffer markierte Simon Baur (88.), der nach einem Abpraller zur Stelle war. Olympia-Kapitän Matthias Spleis sah nach einem Schubser noch die Rote Karte (90.).