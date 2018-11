Gutenzell II siegt beim Tabellenführer

Für die Überraschung des Spieltags in der Fußball-Kreisliga B I hat der Tabellendritte VfB Gutenzell II gesorgt, der Tabellenführer FV Biberach II auf eigenem Platz mit 3:1 besiegte. Der SV Eberhardzell II ist nach seinem 2:1-Sieg in Ringschnait und sechstem Erfolg in Folge bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter herangerückt.

SV Ringschnait II – SV Eberhardzell II 1:2 (1:0). Die Heimelf bot eine gute Partie, konnte die Halbzeitführung gegen die cleveren Gäste aber nicht über die Runden bringen. Tore: 1:0 Lukas Werner (15.), 1:1 Niklas Reuber (48.), 1:2 Julian Adelsperger (80.).

FV Biberach II – VfB Gutenzell II 1:3 (1:2). Die clever spielenden Gäste schockten den Spitzenreiter mit einer schnellen 2:0-Führung, vom dem sich die Platzherren nie richtig erholen konnten. Tore: 0:1 Haben Teklmariam (12.), 0:2 Jochen Grimm (22.), 1:2 Sakko Mamady (27.), 1:3 Florian Maier (47.).

SG Warthausen II/ Birkenhard – SV Baltringen 4:2 (3:2). Die Gastgeber ließen sich auch von einem zweimaligen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Tore: 0:1, 1:2 Oliver Sund (8., 20.), 1:2, 4:2 Marco Heckenberger (14., 84.), 2:2 Florian Haller (22.), 3:2 Matthias Geister (27.).

TSV Kirchberg II – TSG Achstetten II 4:2 (2:1). Die Heimelf war in der meist ausgeglichenen Partie besser in der Chancenverwertung. Tore: 1:0, 4:2 Björn Specker (19., 68.), 2:0, 3:1 Martin Schnurr (37., 50.), 2:1 Reiner Boscher (40.), 3:2 Nicolai Reuder (55.).