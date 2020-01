Gute-Laune-Hits vor ausverkauftem Haus

Unvergessliche Schlagermelodien aus einer Zeit voller Sehnsüchte, als nach den kargen Jahren des Wiederaufbaus die Jahre des „Wirtschaftswunders“ Hoffnung auf bessere Zeiten, auf Reisen, Palmenstrand und blaues Meer wachsen ließen, haben am Sonntag in der Gigelberghalle ein überwiegend silberhaariges Publikum erfreut. Textsicher und stimmgewaltig fielen Hunderte von Besuchern immer wieder in die eingängigen Melodien ein, Melodien die mittlerweile zu Evergreens geworden sind. In einer kurzweiligen Revue fingen Conny und die Sonntagsfahrer nicht nur die beschwingte Aufbruchsstimmung dieser Zeit ein, sie verstanden es auch, eingebunden in eine Retro-Zeitreise ihres Quasi-Berliner Kontrabassisten, eine Prise feinsinnige Ironie in den Schlagercocktail zu mixen.

Ausgestattet mit einer Handy-App zur Ermittlung des zahlungskräftigsten Publikums purzelte der heruntergekommene Straßenmusiker Freddy mit seiner schnoddrigen Berliner Schnauze und seinen löchrigen Jeans unvermittelt in eine Zeit zurück, in der Musik noch von Hand gemacht wurde. Dort traf er auf Conny und ihre mit Peter (Gitarre) und Alexander (Akkordeon) noch unvollständige Begleitband, die ihn sofort als Bassisten engagierte. Der unablässig dichtende Akkordeonist bemerkte sofort „Ohne Bass macht’s nicht so viel Spaß“ und so zögerten die Drei nicht lange und fügten sich zu einem veritablen Quartett zusammen, welches sich singend, tanzend, musizierend und kalauernd auf den Weg zu einer Eurovisionsveranstaltung ins Grand Hotel von San Remo aufmachte („Komm ein bisschen mit nach Italien“). Tatsächlich war das 1951 gegründete San-Remo-Festival als ältester Popmusikwettbewerb Europas Anregung für den Eurovision Song Contest. In der Rückkehr zu dessen Wurzeln scheint also durchaus eine bewusste Anspielung zu liegen.

Eingebunden in eine lockere Handlung erklangen perfekt inszenierte, teilweise eigens arrangierte, brillant interpretierte, dabei aber immer nahe am Original verbleibende Schlagermelodien. Wenn die Bürgermeistersekretärin Conny mit wenig Begeisterung an ihrer klapprigen Schreibmaschine sitzt, „Aber nachts in der Bar“ so richtig aufdreht, auf dem durch vier Ikea-Stühle symbolisierten Cabrio DKW-Junior gleich nach den Alpen „Zwei kleine Italiener“ sieht und dann in Venedig „Mandolinen im Mondschein“ hört und für den Sänger des Hits „Die Gitarre und das Meer“ schwärmt, bleibt kein Auge trocken. Aufgelockert durch mehr oder weniger zündende Witze, wenn etwa der im Stil der 50er-Jahre neu eingekleidete Freddy im Geschäft einen wunderschönen jungen Mann sah, der sich beim Näherkommen als sein eigenes Spiegelbild entpuppte, gerieten die schwelgerischen Melodien etwa durch klitzekleine Übertreibungen zu feinsinnigen Parodien. Durch besonders schwärmerisches Herauspräparieren schlagertypischer Floskeln etwa bei „Der weiße Mond von Maratonga“, durch die leicht überzogene Theatralik in „Für Conny (Gabi) tu ich alles“, durch die fast rapartigen, zungenbrecherischen Passagen in „Die süßesten Früchtchen“ oder durch vokal stilisierte „Bläsereinwürfe“ in „Va Bene“ trat zum bloß nostalgischen Rückblick eine, wenn auch sehr vorsichtige, Auseinandersetzung mit der Gegenwart.

Zehn Maß für 20 D-Mark

Oft im scheinbar zufälligen Nebenbei erfuhr der geneigte Besucher auch, dass man für die damalige Musikergage von 20 D-Mark (= zehn Euro) pro Kopf immerhin auf dem Oktoberfest zehn Maß Bier bekam, dass Männer Badeanzüge trugen oder ein in den 50ern unbekanntes Kleidungsstück namens „Stringtanga“ aus drei zusammengenähten Schnürsenkeln besteht, und auch dass es bei den Eurovisionsaufzeichnungen schon damals Werbeeinblendungen etwa von Rexona-Deos gab oder wenigstens – wie die Revue durch Regieanweisungen suggerierte – gegeben haben könnte.

Geprägt von Swing, Boogie Woogie, Rock’n’Roll und dem damaligen Teenager-Lebensgefühl ging der Abend höchst kurzweilig, stimmungsvoll und ausdrucksstark seinem Ende entgegen. Aber auch zwei Zugaben und zwei nicht ganz so tiefsinnige Gedichte des Akkordeonisten konnten das Unvermeidliche nicht verhindern. Immerhin gab es signierte CDs und „Mille mille baci“ zum Mitnehmen.