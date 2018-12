Gute Ideen für einen guten Zweck

Der Ulmer Mukoviszidose Förderverein erhält 2100 Euro von Mitarbeitern der Biberacher Vollmer Werke. Zusammen kam der Betrag dank guter Ideen, die das Team der Endmontage von Hartmetall-Schleifmaschinen für interne Verbesserungsvorschläge einbrachte. Jeder umgesetzte Vorschlag wird mit zehn Euro belohnt und wandert in die Teamkasse.

Insgesamt 210 Ideen, die die Mitarbeiter aus der Abteilung Hartmetallmontage hatten, wurden in den vergangenen zwei Jahren auch in die Tat umgesetzt. Dabei geht es nicht nur um die großen Ideen, sondern auch um die vielen kleinen Verbesserungen. Den Erlös daraus setzt das Montage-Team nicht für eigene Aktivitäten ein, sondern spendet den Betrag dem Mukoviszidose Förderverein Ulm. Der Verein bietet Betroffenen aus der Region umfassende psychosoziale und therapeutische Hilfe an und unterstützt die Mukoviszidose Ambulanz in Ulm. Die Spende des Vollmer-Teams wird in diagnostische Systeme investiert, damit die Erkrankung frühzeitig erkannt wird. „Wir wollen gemeinsam Mitmenschen in unserer Region unterstützen, denn Vereine wie der Mukoviszidose Förderverein Ulm sind auf Spenden angewiesen“, so der Leiter Qualitätsmanagement Ralf Scherrle.