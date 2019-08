Lea-Sophia Gut vom RV Sulmingen hat beim Reitturnier in Memmingen die schwerste Springprüfung der Klasse S* mit Stechen gewonnen. Auf ihrem Pferd Can do it blieb Gut fehlerfrei und setzte sich in 31,28 Sekunden vor Stefanie Görlich (RFV Bad Wörishofen/Cajenne/33,16 Sekunden) und Alexander von Ungern-Sternberg (RG Neuravensburg/Nero Z/33,31 Sekunden) durch.