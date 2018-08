Gut aufgestellt in die neue Saison

Die Handballer der TG Biberach gehen mit einem stark veränderten Kader in die neue Landesliga-Saison. Wichtige Spieler haben den Verein verlassen, aber auch hochkarätige Spieler ergänzen das Aufgebot von Trainer Cosmin Popa.

Seit Mitte Juni schon läuft die Vorbereitung mit Einschränkungen während des Biberacher Schützenfests und wegen der Urlaubszeit. „Deshalb ist es schon wichtig, dass wir so früh anfangen, auch wenn die Saison erst am 15. September mit dem Auswärtsspiel in Ravensburg beginnt“, sagt Popa. 21 Spieler, darunter drei Torhüter, stehen im Kader der TG Biberach. Vor allem an der Athletik und der Fitness habe man in den vergangenen Wochen gearbeitet, jetzt gehe es noch um taktische Schulung der Spieler – individuell und als Mannschaft.

„Unser Team hat sich gegenüber dem Vorjahr doch verändert, da brauchen wir Zeit, bis die Abläufe stimmen.“ Mit dem 30-jährigen Armin Schweighardt vom TV Brenz hat die TG Biberach einen sehr erfahrenen Spieler dazubekommen. Zudem hat Popa seine Kontakte erneut genutzt und zwei Spieler aus Rumänien und einen aus Mazedonien nach Biberach geholt. „Alle haben erste oder zweite Liga gespielt und waren mehr oder weniger Profis“, erklärt Popa. Jetzt müssten sie in Biberach noch einem geregelten Job nachgehen. Auch das brauche seine Zeit.

Zudem wird der Kader noch mit sieben Spielern aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugend ergänzt. Da habe ihm bislang Moritz Kehm gut gefallen. Der 19-Jährige sei ein sehr variabler und dynamischer Spieler in Abwehr und Angriff. „Wir sind gut aufgestellt und nicht schlechter als in der vergangenen Saison“, betont Popa. Mit Stefan Beljic, Tobias Hermann, Markus Braun oder Simon Kruse haben etablierte Spieler ihre Karriere beendet oder den Verein verlassen. Dennoch ist Popa überzeugt, dass die neue Mannschaft schlagkräftig genug ist, in der Landesliga oben mitzuspielen. „Das ist mein erklärtes Ziel“, sagt Popa. Der Abstieg dürfe gar kein Thema sein, man orientiere sich eindeutig nach oben. Am 1. September empfängt die TG in der ersten Pokalrunde den Ligakonkurrenten aus Uhingen. „Der Pokal insgesamt ist nicht so wichtig, weil er dann doch zu einer Belastung in Regenerationsphasen werden kann, aber dieses Spiel wollen wir auf jeden Fall gewinnen“, sagt Popa. Er wolle diesem Gegner zeigen, was die TG in der neuen Saison draufhabe.

Vorher geht es noch am kommenden Freitag (19 Uhr, PG-Halle) zu Hause in einem Testspiel gegen den TV Memmingen und am Wochenende nimmt die TG Biberach an einem Vorbereitungsturnier in Metzingen teil, wo sie auf Neuhausen und Pfullingen trifft. „Das sind gute Tests, aus denen wir wichtige Erkenntnisse ziehen können.“