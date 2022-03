Gunst gewinnt S*-Prüfung

Jasmin Schaudt (RFV Herbertingen) hat beim Dressurturnier des Reitclubs Rißegg die Dressurpferdeprüfungen klar dominiert. Anna Gunst (RV Balingen) gelang derweil ihr erster S*-Sieg. Die Teilnehmenden gingen an drei Tagen auf der Reitanlage der Familie Kohler in Rißegg in neun Prüfungen insgesamt 233 Mal an den Start. Auf dem Programm standen Prüfungen bis zur Klassen S*. Die Bilanz des Veranstalters RC Rißegg, der in jeder Prüfung des Turniers vertreten war, fiel laut Mitteilung mit einem Sieg und 13 weiteren vorderen Platzierungen sehr positiv aus.

Der erste Turniertag war weitestgehend den Nachwuchspferden vorbehalten. Das Turnier startete am Freitagmorgen mit einer Reitpferdeprüfung. Der Sieg ging dabei an Linda Knoll (RFV Ostrach). Die anschließende Dressurpferdeprüfung der Klasse A wurde deutlich von Jasmin Schaudt (RFV Herbertingen) gewonnen, Joana Waibel sicherte sich zwei Mal den sechsten Platz, Nicole Kohler (beide RC Rißegg) wurde Neunte. In der Dressurpferdeprüfung der Klasse L hieß die eindeutige Siegerin erneut Jasmin Schaudt. Am Freitagnachmittag stand eine Dressurprüfung der Klasse M* auf dem Zeitplan. In dieser gewann Nicole Kohler (RC Rißegg), die zudem Platz zwei erreichte. Lisa Buchhold (RVG Biberach) wurde Dritte.

Am Samstagvormittag waren in einer Dressurreiterprüfung der Klasse A* und einer Dressurprüfung der Klasse L auf Trense zunächst die Amateure am Start. Beide Prüfungen wurden aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen in zwei Abteilungen platziert. Die erste Abteilung der A*-Prüfung konnte Saskia Oettlin (RFV Schwendi) für sich entscheiden, Charlotte Janßen (RSZ am Bussenberg) wurde Zweite. In Abteilung zwei hieß die Siegerin Christina Egelhofer (RV Mietingen), Judith Thoma (RC Rißegg) wurde Zweite. In der nachfolgenden L*-Dressurprüfung siegte in Abteilung eins Sofia Semle (PSV Urspring) vor Sarah Suttner (RC Memmingen). Die zweite Abteilung gewann Johanna Rentschler (RSC Rupertshof) vor Petra Hofstadt (RC Rißegg). Die Dressurprüfung der Klasse L* auf Trense war zugleich die erste Station der diesjährigen Kreismeisterschaft des Pferdesportkreises (PSK) Biberach. Die abschließende Prüfung am Samstagnachmittag war eine der Klasse M**. Es siegte Joachim Giersch (RV Sulmingen) vor Carina Hummel (RV Dettingen am Albuch). Nicole Kohler vom gastgebenden Verein wurde Vierte.

Der Sonntagmorgen begann mit einer Dressurprüfung der Klasse L auf Kandare. Die Siegerin hieß Janina Mayer (RV Mietingen), Theresia Leicht (RVG Biberach) wurde Zweite, Victoria Ammann (RC Rißegg) erreichte Rang vier. Der Turnierhöhepunkt, eine Dressurprüfung der Klasse S*, begann um 12.30 Uhr. Am Ende hatte Anna Gunst (RV Balingen), Schülerin von Jasmin und Martin Schaudt aus Onstmettingen, deutlich die Nase vorn. Es war der erste S*-Sieg in ihrer Karriere. Den zweiten und dritten Platz erreichte Lisa Casper (LPSV Donzdorf Alb/Fils), Nicole Kohler (RC Rißegg) wurde Sechste.