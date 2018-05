Gundelfingen gastiert beim TC Biberach

Die Tennis-Herren 40 des TC Biberach starten mit einem Heimspiel gegen den TC Gundelfingen aus der Nähe von Freiburg (Baden) in die Saison in der Südwest-Liga. Spielbeginn ist am Samstag um 13 Uhr auf der Anlage am Grünen Weg.

In der Südwest-Liga fehlen zwar auf den ersten Blick größere oder bekannte Namen, jedoch kann man den Leistungsklassen der gemeldeten Spieler entnehmen, dass auch in diesem Jahr hart um jeden Punkt gekämpft werden muss. Angeführt von Kapitän Benny Köhle, peilt der TCB mit einer personellen Veränderung im Vergleich zum Vorjahr gegen Gundelfingen den ersten Saisonsieg an. Neu in der Mannschaft des TCB ist Mirco Alexander aus Mengen, der in der vorigen Saison noch für den TC Sigmaringen bei den Herren 30 in der WürttembergLiga spielte. Der TCB wird voraussichtlich mit Stefan Feyen, Benny Köhle, Marcus Selg, Mirco Alexander, Björn Schneider und Ludwig Kiefer antreten.

Die weiteren Heimspiele des TCB finden am 9. Juni gegen Waldau Stuttgart und am 30. Juni gegen Markwasen Reutlingen statt.