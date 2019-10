Guido Maier ist der erfolgreichste SVS-Athlet

Biberach (sz) - Am vergangenen Wochenende ist beim Biberacher Halbmarathon auch die Triathlonabteilung des SV Sulmetingen vertreten gewesen: Guido Maier und Andreas Glaser liefen die 21,1 Kilometer lange Distanz in hervorragenden Zeiten. Jana Engler war erfolgreich mit einer Damenstaffel am Start.

Erfolgreichster SVS-Triathlet war Guido Maier. Er konnte sich mit einer neuen persönlichen Bestzeit den Altersklassensieg holen. In der Gesamtwertung war er mit seiner Bestzeit von 1:16 Stunden auf dem zweiten Platz – und damit auch noch auf dem Podest bei der Siegerehrung.

Glaser verfehlt Podest knapp

Sein Vereinskollege Andreas Glaser verfehlte mit dem vierten Platz das Podest in der Altersklassenwertung, war aber mit 1:27 Stunden sehr erfolgreich. Jana Engler war mit zwei weiteren Damen in der Damenstaffel – jede Teilnehmerin lief hierbei 7 Kilometer – mit 1:59 Stunden im Ziel und behaupteten sich damit auf dem 17. Platz in der Damen-Staffelwertung.