Guderlei und Gerner erzielen Spitzenergebnisse

Der Tabellenzweite SGi Biberach I hat bei den Rundenwettkämpfen mit der Sportpistole im Schützenkreis Biberach-Iller in der Kreisliga A durch einen 789:776-Ringe-Sieg bei Tabellenführer SV Essendorf den Rückstand zu Rang eins auf 30 Ringe reduziert. Matchwinner dieser Begegnung war der Biberacher Frank Guderlei, der mit 274 Ringen einen großen Anteil am SGi-Erfolg hatte. Zudem bedeutete die Ringzahl das zweitbeste Einzelergebnis der diesjährigen Rundenwettkämpfe.

Die Tabellennachbarn SV Reinstetten I und SV Ringschnait I trennten sich in der Kreisliga A unentschieden (781:781 Ringe). Der Reinstetter Bastian Braito war mit 268 Ringen der beste Einzelschütze dieser Paarung. Beide Mannschaften belegen weiter die Plätze drei und vier und werden in die Meisterschaft-Entscheidung nicht mehr eingreifen können. Ein weiteres Nachbarschaftsduell war die Begegnung zwischen SV Laupheim II und SV Umlachtal Fischbach. In dieser ausgeglichenen Partie setzten sich die Fischbacher in Laupheim knapp mit 700:698 Ringen durch. Beim Aufeinandertreffen der beiden am Tabellenende liegenden Mannschaften setzte sich die SGi Bad Schussenried II beim SV Birkenhard I mit 744:722 Ringen durch. Dabei ragte der Schussenrieder Christoph Diem mit 267 und der Birkenharder Martin Hecht mit 364 Ringen heraus. Beide Teams bleiben aber am Tabellenende.

In der Kreisliga B setzten sich die Positionskämpfe hinter Tabellenführer SGi Bad Schussenried II fort. Der SV Ringschnait II schob sich durch das mit Abstand beste Ergebnis dieses Durchgangs wieder auf den zweiten Platz. Die Ringschnaiter besiegten, auch Dank des hervorragenden Ergebnisses von 270 Ringen durch Natalja Geddert Rolla, den SV Birkenhard II klar mit 783:699 Ringen. Gleichzeitig bezwang die SGi Bad Schussenried III den SV Ringschnait III mit 771:670 Ringen. Schussenrieds Dietmar Miehle erwischte mit 270 Ringen einen Sahnetag, die SGi III hat jetzt nur noch elf Ringe Vorsprung.

Bombosch trifft am besten

Der bisherige Tabellenzweite SV Umlachtal Fischbach ließ bei der 759:769-Ringe-Niederlage beim SV Reinstetten II Federn und rutschte auf Platz drei ab. Der SV Reinstetten II blieb Vierter. In dieser Partie erzielte der Reinstetter Bernd Gerner mit 274 Ringen das überragende Ergebnis der Kreisliga B. Birkhard III setzte sich gegen den SV Reinstetten IV mit 747:712 Ringen durch. Dabei erzielte der Reinstetter Lars Bombosch mit 261 Ringen das beste Ergebnis dieser Paarung. Die guten 263 Ringe von Frank Müller konnten die 697:720-Ringe-Niederlage der „Zweiten“ der Kreisstädter beim SV Reinstetten III nicht verhindern. In der Tabelle hat sich nichts Wesentliches geändert. Der SV Birkenhard III liegt weiter vor der SGi Biberach II, dem SV Reinstetten III, dem SV Birkenhard II sowie der Vierten aus Reinstetten. Tabellenschlusslicht blieb der SV Ringschnait III.