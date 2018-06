Gruppen für Stadtpokal stehen fest

Der Landesliga-Aufsteiger FV Biberach trifft bei der Neuauflage des Fußball-Stadtpokals in der Vorrundengruppe B auf den Bezirksliga-Aufsteiger TSV Ummendorf. Das hat die Auslosung am Donnerstag in der SZ-Redaktion in Biberach ergeben. Das Turnier mit zehn Mannschaften steigt am 4./5. August auf den städtischen Sportanlagen am Erlenweg.

Komplettiert wird die Vorrundengruppe B durch die A-Ligisten SG Mettenberg und die SGM Warthausen/Birkenhard sowie den B-Ligisten SV Rissegg. Der zweite Bezirksligist im Teilnehmerfeld, der SV Ringschnait, führt die Vorrundengruppe A an. In dieser treten zudem der SSV Biberach (Kreisliga B II) sowie die A-Ligisten FC Mittelbiberach, SV Stafflangen und der FC Wacker Biberach an.

„Die Auslosung der Gruppenphase hat eine tolle Durchmischung bewirkt. In beiden Gruppen sind sowohl Vereine aus der Kernstadt, den Teilorten als auch Gastvereine vertreten“, kommentierte Tanja Kloos das Ergebnis der Auslosung. Die Leiterin des Amts für Bildung, Betreuung und Sport der Stadt Biberach fungierte gemeinsam mit SZ-Marketingmanagerin Verena Heine als Losfee. Ausrichter des Turniers im August wird der FC Wacker Biberach sein, nachdem der SSV Biberach zuvor zurückgezogen hatte. „Wir freuen uns schon jetzt auf das Turnier. Es wird sicher interessant werden“, sagte Frank Günther, Präsident des FC Wacker. „Die Gruppen sind sehr gut gemischt von der Stärke her. Wir haben ein gutes Los erwischt.“

Vorrunde am 4. August

In der Vorrunde, die am 4. August ausgetragen wird, wird in den beiden Gruppen jeweils nach dem Modus „Jeder gegen jeden“ gespielt. Am 5. August steigen die Platzierungsspiele. Die beiden Gruppenersten der Vorrunde bestreiten das Finale am Sonntag.

„Organisatorisch ist alles im Fluss“, sagte Johannes Riedel, Initiator der Neuauflage des Stadtpokals, der sich ehrenamtlich unter anderem um das Sponsoring kümmerte: „Die Biberacher Firmen haben sich auf eine sehr erfreulich Art und Weise finanziell beteiligt. Der Etat ist gedeckt.“ Nun gehe es in die Details, unter anderem die Erstellung des Spielplans. Fest stehen laut Riedel bereits einige Eckpunkte des Rahmenprogramms beim Stadtpokal. So werde es ein Promi-Elfmeterschießen zugunsten der Vereine geben. Ebenso werde der härteste Schuss Biberachs gesucht.

In der Vergangenheit fand der Stadtpokal von 1982 bis 1994 regelmäßig statt. Im Jahr 1997 hatte Wacker Biberach anlässlich des 20-jährigen Bestehens das Turnier nochmals ausgerichtet, Sieger war damals der SV Ringschnait.