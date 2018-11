Gruppe Bürgerball sucht neue Tanzpaare

Die Gruppe Bürgerball zu Bismarcks Zeiten gibt es seit mehr als 30 Jahren beim Biberacher Schützenfest. Die Tanzpaare vertreten beim Tanz durch die Jahrhunderte das 19. Jahrhundert. Nun sucht die Gruppe neue Paare und bietet dafür am Montag, 19. November, einen Informationsabend an. Beginn ist um 19 Uhr im TG-Heim.

Mit 24 Tanzpaaren tanzt der Bürgerball bei der Veranstaltung auf dem Marktplatz und führt dort drei Tänze aus dem 19. Jahrhundert auf. Außerdem ist die Gruppe bei den Umzügen am Schützendienstag und an Bauernschützen dabei. Damit an Schützen bei den Auftritten auch jeder Tanzschritt sitzt, probt die Gruppe ab Februar wöchentlich immer montags in der Schützenkellerhalle und ab Mai auf einem Schulhof.

Für interessierte Paare findet nun ein Infoabend statt. Danach werden im November und Dezember Schnupperproben angeboten, bei denen man bei ersten Tanzschritten aus allen drei Tänzen mitmachen kann. Voraussetzung für Interessierte ist, dass sie einen Tanzpartner haben, ein gewisses Taktgefühl mitbringen und gerne in der Gruppe und im Kostüm vor Publikum tanzen. Das Mitmachen kostet nichts, aber regelmäßige Probenbesuche sind notwendig. Die Auftritte während des Schützenfests sind üblicherweise die einzigen im Jahr. Die Neueinsteiger üben ab 2019 jeden Montag ab 19 Uhr in der Schützenkellerhalle in Biberach. Eine Anmeldung zum Infoabend ist nicht erforderlich. Weitere Infos unter Telefon 07351/372777.