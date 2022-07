Was Eigentümer in Sachen Grundsteuer jetzt beachten müssen

Für die Zeit ab 2025 wird die Grundsteuer neu berechnet. Seit 1. Juli sind deshalb alle Immobilien- und Grundstückseigentümer aufgefordert, die aktuellen Daten zu ihrem Eigentum an das zuständige Finanzamt zu übermitteln. Dabei gilt es einige Punkte zu beachten.

Hintergrund: Auslöser für die Grundsteuerreform ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2018, das die bislang geltende Erhebung der Grundsteuer auf der Basis von Einheitswerten gekippt hat. Diese seien veraltet und ungerecht, so das Gericht.

Bodenrichtwert: Vorab erfolgte deshalb eine Neufestlegung der Bodenrichtwerte in den einzelnen Kommunen durch die jeweils zuständigen unabhängigen Gutachterausschüsse. Im Landkreis Biberach gibt es davon vier mit Sitz in Biberach, Laupheim, Ochsenhausen und Riedlingen. Die ermittelten Richtwerte werden von den Gemeinderäten beschlossen. „Wenn ab 1. August auch die Richtwerte für den Bereich Biberach vorliegen, ist dieser Prozess für den Landkreis Biberach abgeschlossen“, sagt Gerd Kehm vom Finanzamt Biberach und Mitglied im Gutachterausschuss Biberach-Mitte.

Der jeweilige Bodenrichtwert gibt den Durchschnittswert für unbebauten Grund und Boden pro Quadratmeter an. Bei der Ermittlung des Werts werden zum Beispiel Lage, Zustand, Erschließungsgrad oder Bebauungsmöglichkeiten berücksichtigt. Eingeteilt werden die Bodenrichtwerte in verschiedene Zonen, die sich aus einer abgrenzbaren, überwiegend gleichartigen Gruppe von Grundstücken zusammensetzt, beispielsweise ein Neubaugebiet in einer Kommune.Abrufbar sind die Bodenrichtwerte online über www.grundsteuer-bw.de. Dort gibt es auch weitere Infos zum Thema Grundsteuer.

Informationsschreiben: Die Finanzämter haben seit Mai Informationsschreiben an private Grundstückseigentümer versandt, in denen diese darauf aufmerksam gemacht wurden, eine sogenannte Feststellungserklärung (ein Art Steuerrerklärung) für alle im Eigentum befindlichen Grundstücke und Immobilien abzugeben. In dem Informationsschreiben werden die für die Erklärung notwendigen Daten wie EW-Aktenzeichen, Gemarkung und Flurstücknummer mitgeteilt. Die übrigen notwendigen Daten (Grundstücksgröße und Bodenrichtwert können unter BORIS-BW (gutachterausschuesse-bw.de) abgerufen werden. Wichtig: Das Informationsschreiben gibt es nur für die Grundstücke, die beim Finanzamt bereits ein Aktenzeichen haben. „Grundstücksbesitzer, die kein Schreiben erhalten haben, sind dennoch verpflichtet, eine Feststellungserkärung abzugeben“, sagt Roland Eberhart, Leiter des Finanzamts Biberach. Für landwirtschaftliche Grundstücke werde das Informationsschreiben erst ab Oktober verschickt.

Feststellungserklärung: Diese muss bis zum 31. Oktober übermittelt werden (für Landwirte wird die Frist laut Eberhart voraussichtlich verlängert). Wichtig ist, dass pro Grundstück jeweils eine eigene Erklärung abgegeben werden muss. Abgefragt werden dabei Grundstücksgröße, Bodenrichtwert und Wohnnutzung (ja oder nein). Angeben muss man auch das Aktenzeichen, die Lage des Grundstücks und dessen Gemarkung/Flurstück. All das steht im Informationsschreiben. Etwas herausfordernder könnte das Erheben der Daten bei Eigentumswohnungen werden, meint der Finanzamtsleiter. Hier könne der jeweilige Anteil auch aus der Hausverwalterabrechnung ablesbar sein, gibt er als Tipp. Wichtig: Entscheidend bei den Eigentumsverhältnissen ist, wem das betreffende Grundstück zum Stichtag 1. Januar 2022 gehörte. „Diese Person muss die Erklärung abgeben“, sagt Eberhart.

Allein das Finanzamt Biberach rechnet in den kommenden Monaten mit rund 110000 Fällen, die deshalb zu bearbeiten sind und bittet deshalb, die Erklärung online über www.grundsteuer-bw.de oder www.elster.de zu übermitteln. Wer bereits eine Elster-Registrierung für seine Einkommensteuererklärung hat, kann diese verwenden. Wer keinen hat, kann einen beantragen. Man kann die Daten auch durch einen Dritten übermitteln lassen, der einen Elster-Zugang besitzt, beispielsweise einen Familienangehörigen. Dies darf laut Steuerberatungsgesetz aber nur unentgeltlich erfolgen.

Möglich ist es auch, das Formular unter www.grundsteuer-bw.de auszudrucken und ans Finanzamt zu senden. „Der Ausdruck sollte dann aber in Farbe erfolgen“, so Eberhart. Ausgefüllt werden kann die Erklärung am PC oder handschriftlich. In Ausnahmefällen gibt es auch die Möglichkeit, das Formular direkt beim Finanzamt zu erhalten. Dazu muss telefonisch ein Termin vereinbart werden. „Wer das alles nicht will, kann es auch vom Steuerberater erledigen lassen. Das kostet dann aber“, sagt Eberhart. Grundstückseigentümer, die bis November 2022 keine Erklärung abgeben, erhalten eine Mahnung und die benötigen Daten werden später geschätzt.

Grundsteuerwert und -messbescheide: Von Oktober 2022 bis Mitte 2023 bearbeiten die Finanzämter die eingegangenen Erklärungen und berechnen die Grundsteuermesszahl. Die entsprechenden Bescheide, die ab 2025 zur Anwendung kommen, werden daraufhin an die Eigentümer verschickt. Daraus lässt sich aber noch nicht ablesen, wie viel Grundsteuer ab 2025 im Einzelfall bezahlt werden muss. Denn die dafür notwendigen Hebesätze müssen die Kommunen erst noch beschließen.

Ziel solle sein, dass das gesamte Aufkommen an Grundsteuer in einer Kommune etwa gleich hoch bleibt, sagt Eberhart. „Es wird aber sicher zu Verschiebungen bei den einzelnen Eigentümern kommen.“ Experten gehen davon aus, dass es für Eigentümer großer Einfamilienhausgrundstücke und unbebauter Grundstücke teurer wird, auf Grundstücken mit mehreren Wohneinheiten eher günstiger.

Widerspuchsmöglichkeit: Grundstückseigentümer können innerhalb eines Monats nach Erhalt des Grundsteuerwerts Einspruch gegen diesen einlegen. Wichtig: Man darf damit nicht warten, bis der endgültige Steuerbescheid ins Haus flattert. „Das dürfte für manchen Bürger etwas unverständlich sein, wenn er widersprechen muss, noch bevor er weiß, was er konkret bezahlen muss“, sagt Kehm.

Informationsveranstaltungen des Finanzamts zur Grundsteuerreform findet statt am 25. Juli und 3. August, jeweils ab 19 Uhr, im Feuerwehrhaus Biberach, Bleicherstraße 46, sowie am 8. August ab 18 Uhr in Riedlingen in der Stadthalle. Auch in Laupheim ist eine Veranstaltung geplant, deren Termin noch nicht feststeht. Hierbei werden auch konkrete Fragen zur Feststellungserklärung beantwortet.