Grundschule spendet 442 Euro für „Kinder in Not“

Jedes Jahr in der Advents- und Vorweihnachtszeit sammelt die Grundschule Stafflangen Spenden für einen wohltätigen Zweck. „Wir möchten bei den Kindern das Bewusstsein anbahnen, auch an andere zu denken, andere Kinder, die auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind“, so Rektorin Karolin Ziegler. „Unsere Schülerinnen und Schüler sind sehr aufgeschlossen und sensibel für das Schicksal anderer, wollen helfen und geben gerne etwas ab.“

So können die Kinder der Grundschule Stafflangen während der Adventszeit in dafür aufgestellte Spendenkässchen etwas einwerfen. Sie geben teilweise vom eigenen Taschengeld etwas ab oder fragen ihre Eltern oder Verwandten.

In diesem Jahr konnte das traditionelle Krippenspiel coronabedingt nicht in der Form stattfinden, wie sonst. Deshalb hat sich der Elternbeirat sehr engagiert eingebracht und das Krippenspiel gefilmt. Den Film konnten die Eltern gegen eine freiwillige Spende dann erhalten.

Rektorin Ziegler freut sich, in diesem Jahr 442,13 Euro für die Stiftung „Kinder in Not“ der Region Biberach an Gründungsmitglied und Leiter der Caritas Biberach-Saulgau, Peter Grundler, persönlich übergeben zu können.

„Wir sind stolz auf diese Summe und ich bedanke mich bei unseren Elternbeiratsvorsitzenden, dem Elternbeirat, unseren Schülerinnen und Schülern und deren Eltern sehr herzlich. Es liegt uns am Herzen, Kindern vor Ort helfen zu können und deswegen unterstützen wir die Biberacher Stiftung mit dieser Geste sehr gerne.“

Mit einem „Schoklädle“ für jedes Kind brachte Peter Grundler symbolisch seinen Dank bei der Spendenübergabe, die coronakonform im Freien stattfand, zum Ausdruck.