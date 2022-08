Grundkurse für Bergtouren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die spektakuläre Rettungsaktion der Schüler, welche im Kleinen Walsertal auf einem Grat festsaßen, war tagelang ein willkommener Gesprächsstoff. Aber mal ganz ehrlich: Wissen Sie, dass im Allgäu, in Vorarlberg und in der Schweiz mit der Farbe Blau die schweren Bergwege gekennzeichnet werden? In den Bayerischen Alpen, in den meisten Wanderführern und auf den Skipisten werden einfache Wege oder Abfahrten mit Blau als einfach ausgewiesen.

Die Teilnehmer der beiden Grundkurse Bergtouren sind inzwischen nicht nur bei der Klassifizierung von Wanderwegen sattelfest.

Beide Kurse verbrachten ein Wochenende auf der Saarbrücker Hütte in der Silvretta. Das alpine Gelände dort bietet vielfältige Übungsmöglichkeiten. Sämtliche Geländeformen, vom Steilgras bis zum Fels sind in kurzer Zeit erreichbar. Die Themen sicheres Gehen und Tritttechniken in verschiedenen Geländeformen begleiteten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vom Aufstieg bis zur Heimfahrt. Leider waren die Altschneefelder dieses Jahr aufgrund des schneearmen Winters auch auf einer Höhe oberhalb von 2500 m Mangelware. Einen kümmerlichen aber noch brauchbaren Rest gab es doch noch unterhalb der Seelücke.

Am Fels konnten die Teilnehmer dann ihre Kletterkünste in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden ausprobieren und können nun dadurch bei der Tourenauswahl den angegebenen Schwierigkeitsgrad mit ihren persönlichen Fähigkeiten vergleichen.

Das etwas wechselhafte Wetter bot ideale Möglichkeiten, um den theoretischen Input zum Thema Wetterkunde vom Theorieabend zu vertiefen. Beeindruckende Wolkenbilder konnte man beobachten: vom Wärmegewitter bis zur Kaltfront, alles war dabei.

Was hoffentlich keiner braucht, aber gut zu Wissen: Verhalten im Notfall. Bis im Ernstfall die Bergrettung da ist, kann viel Zeit verstreichen. Wie versorge ich eine Person in einer Notlage und wie setze ich einen Notruf ab, waren auch Bestandteil des Kurses.

Zusätzlich zu den Übungsphasen im Gelände gab es Tipps zur Pflege und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen und zwei Übungseinheiten am Abend mit den Themen Kartenlesen, Geländeformen und eigenständige Tourenplanung.