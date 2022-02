Grundkurs Skitouren auf der Lindauer Hütte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 27. Januar trafen sich die 13 Teilnehmer und 3 Trainer am Parkplatz in Latschau/Montafon. Gemeinsam ging es zur Hütte hoch. Theorie und Praxis der Lawinenverschüttetensuche waren das zentrale Thema des Tages. Dies wurde sogleich draußen auf einem großen Feld mit drei Teams in die Praxis umgesetzt und jeder durfte die Suche mit vergrabenen Sendern üben. Danach gab es noch eine Übungsstunde zur Erlernung der Spitzkehren-Gehtechnik im steilen Gelände.

Der nächste Tag begann mit Schneefall und so begannen wir den Unterricht mit der Theorie des Lawinenmantra, einer wichtigen Säule des alpinen Lehrplans des Alpenvereins. Danach starteten wir in zwei Gruppen in den herrlich pulvrigen Neuschnee zur ersten Skitour. Die erlernte Spitzkehrentechnik konnte sogleich zum Einsatz kommen und die Fortschritte waren unverkennbar. Der schöne Aufstieg zum Drusator an der Schweizer Grenze musste über weite Strecken selbst gespurt werden und alle durften sich hierbei einbringen.

Am Tag darauf wurden die lehrplanmäßig geplanten Touren in die Praxis umgesetzt. Es ging hoch zum Kreuzjoch, 2261m. Auf dem Weg dorthin wurden an vorher festgelegten Punkten immer wieder das Lawinenmantra analysiert, eine weitere Übung bestand in der Montage der Harscheisen für den sichereren Aufstieg bei vereister und harter Spur. Die Abfahrt führte dann die Gruppe in einen einsamen Kessel zu einem steilen, unberührten Nordhang, wo dann noch ein Schneeprofil zur Analyse des Schneedeckenaufbaus gegraben werden konnte. Dieser lange Tag endete erst mit Einbruch der Dunkelheit auf der Hütte.

Unser Abschlusstag startete mit einer Unterrichtseinheit zur Selbsthilfe auf der Tour und Tipps über nützliche Utensilien. Und dann ging es wieder raus in Richtung „Drei Türme“. Es gab nochmals die Gelegenheit, ein Schneeprofil zu graben und den Schneeaufbau des bisherigen Winters zu betrachten. Da oben ein wuchtiger Sturm mit großen Schneefahnen wehte, drehten wir auf zirka 2550m um und entschieden uns, eine steile Querung zu den Nordhängen über der Hütte zu machen. Diese alpine Herausforderung wurde von allen mutig gemeistert und am nachfolgenden Sammelpunkt rutsche so manches Herz wieder hoch zum gewohnten Platz. Die nachfolgende Abfahrt war die Krönung dieser Tage. Pulverschneehänge bis weit hinunter in idealem Gefälle waren der Lohn für diesen aufregenden Tag.