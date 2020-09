Grüne in Biberach fordern: Bei neuen Gewerbeflächen auf die Bremse treten

Von Aalener Nachrichten

Ein 16-Jähriger ist am Sonntag bei einem Motorradunfall tödlich verletzt worden.

Er war auf der Landesstraße zwischen Rechberg und Wißgoldingen in Richtung Rechberg unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegen kommenden Pkw eines 69-Jährigen. Der 16-jährige Motorradfahrer verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er kam in einem Graben neben der Fahrbahn zum Liegen und zog sich sehr schwere Verletzungen zu.