Grüne diskutieren bei der Kreismitgliederversammlung

Auf der letzten Kreismitgliederversammlung der Partei äußerten sich der bahnpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der Grünen Matthias Gastel und Anja Reinalter über das vergangene Jahr politischer Arbeit der Ampelkoalition. Der Ukraine-Krieg und in dessen Folge die Energiekrise, aber auch die Klimakrise stellen zentrale Aufgabenfelder in der politischen Arbeit der Koalition dar. Kein Ministerium habe in dieser Zeit so viele Verordnungen und Gesetze durch den Bundestag gebracht wie das von Wirtschafts- und Umweltminister Robert Habeck von den Grünen, stellt Gastel in der Pressemitteilung fest. „Man muss schon sagen, das Krisenmanagement läuft.“ Reinalter verwies auf die Erhöhung von Kinder- und Bürgergeld, die Energiepauschale, die verbesserte Förderung von Menschen ohne Beschäftigung sowie die Erhöhung der Dazu-Verdienstmöglichkeiten.

Laut Koalitionsvertrag werde erheblich mehr in die Schiene als in den Straßenverkehr investiert werden, so Gastel. Die Automobilindustrie habe sich in Forschung und Entwicklung mithin längst auf den Ausstieg aus dem Verbrennermotor vorbereitet. Reinalter erinnerte in diesem Zusammenhang auf Maßnahmen in der Klima- und Umweltpolitik, die fortgesetzt werden müssten. Bis zum Jahr 2045 soll die Bundesrepublik laut Bundesklimaschutzgesetz treibhausneutral werden, heißt es in einer Veröffentlichung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Bis zum Jahr 2030 solle er schon um 65 Prozent verringert werden. Bis zu diesem Zeitpunkt solle der Anteil der erneuerbaren Energien 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs betragen.

Mit Blick auf den jüngsten Angriff von Reichsbürgern auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik wünschte Reinalter sich, dass die Bevölkerung wach werde und Zivilcourage zeige, heißt es in der Mitteilung abschließend.