Großes Friedensprojekt in der Stadtpfarrkirche St. Martin

Eigentlich hätte der Zeitpunkt für das ambitionierte Gemeinschaftsprojekt nicht besser gewählt sein können. Vom künstlerischen Leiter, dem evangelischen Kantor Ralf Klotz bereits im Sommer 2020 zur Aufführung vorgesehen, pandemiebedingt immer wieder verschoben, gewann das Friedensthema durch die kriegerischen Auseinandersetzungen in Osteuropa an neuer Aktualität. 25 Jahre freundschaftliche Beziehungen zwischen Guernsey und Biberach, ehemaligen Kriegsgegnern, die zu einem Miteinander in Kultur und Geisteshaltung gefunden haben und dies in dem gemeinsamen Projekt auch künstlerisch unter Beweis stellten, wollten hierzu ein Zeichen setzen: Lasst uns Frieden machen und diesen auch pflegen.

Die Idee des mittlerweile geadelten Komponisten Sir Karl Jenkins, bedeutende Stimmen aus Geschichte und Gegenwart wie Gandhi, Mandela, Martin Luther King, den Dalai Lama, Mutter Teresa oder Anne Frank in „The Peacemakers“ für den Frieden sprechen zu lassen und diese Botschaften auch musikalisch in den jeweiligen kulturellen Kontext zu stellen, erwies sich als visionär. Der walisische Musiker, der aus Jazz, Rock und Folklore kommend in eine gemäßigte, von der Minimal Music inspirierte symphonische Moderne in üppiger Klanglichkeit und chromatisch erweiterter Harmonik fand, kennt keine Berührungsängste zu verschiedenen Musikstilen. In weltmusikalischer Offenheit verbindet der Oboist, Keyboarder und Saxophonist seine Erfahrungen in einem Personalstil, der auch und gerade das breite Publikum erreicht.

Dieser Begeisterung konnte sich auch das Biberacher Publikum in der vollen Stadtpfarrkirche nicht entziehen. „Standing Ovations“ belohnten die – auch aus der Not heraus – bunt zusammengewürfelten Akteure für ihren Einsatz. Homogen präsentierte sich der aus dem Guernsey Chamber Choir (Helen Grand), dem Vokalensemble Belcanto und der evangelischen Kantorei (Ralf Klotz) gebildete Gesamtchor. Trotz eines gewissen Mangels an Männerstimmen gelang über eine Mikrofonierung und Abmischung eine gute klangliche Balance, auch gegenüber den sonor klingenden Blechbläsern und beherzt zupackenden Schlagzeugern der Brass-Band Oberschwaben-Allgäu. Das Projekt-Streichorchester (KM Gerhard Trüg), ergänzt durch die Solisten Gertrud Hiemer-Haslach (Mezzosopran), Maren Bader (Flöten), Armin Hoefer (Saxophon), Alex Fuchs (E-Bass) und Martin Kiebler (Sythesizer) komplettierte die Besetzung zu einem farbigen Gesamtklang, der besonders in den Tuttinummern in epischer Breite dahinströmte.

Obwohl im Programmheft nicht unter den Solisten aufgeführt, beeindruckten Gerhard Trüg und Alina Klotz (Violine), etwa im solistischen Dialog mit dem an Jan Garbarek erinnernden Armin Hoefer am Sopransaxophon in der Martin Luther King gewidmeten Elegie „He had a dream“ ebenso wie der in natürlichem Timbre erklingende warme Mezzosopran von Gertrud Hiemer-Haslach (besonders in der Meditation „Peace is the fragile meeting of two souls in harmony“) oder die besonders vielseitig geforderte Flötistin Maren Bader. Der Einsatz von „Temple Bells“ (Inner Peace), chinesischem Gong, großer Trommel, Pauken und afrikanischen Perkussionsinstrumenten („Let there be justice for all“), mit Portamenti durchzogenen, fernöstlich anmutenden Flötenklängen, an mittelalterliche Gregorianik erinnernden Mönchsgesängen aber auch dudelsackähnlichen Klängen vom Synthesizer („A Celtic Prayer“) ließ keine Wünsche offen. Kombiniert mit pompösen, an die monumentale Filmmusik von John Williams, Hans Zimmer oder Klaus Badelt erinnernden pittoresken Klängen, ostinaten Rhythmen und repetitiven Begleitformeln wurde dem Friedenswunsch zum Auftakt des Biberacher Kinder- und Heimatfestes ein roter Teppich ausgerollt.