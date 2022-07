Vergnügungspark im Test: Was der Schützenfest-Rummel zu bieten hat

Wie gut schneidet der Vergnügungspark während des Biberacher Schützenfests 2022 auf dem Gigelberg ab? Ist die Auswahl groß genug? Die SZ-Schülerreporterinnen Sophie und Katharina, die die siebte Klasse des Gymnasiums am Bischof-Sproll-Bildungszentrum in Rißegg besuchen, haben den Rummelplatz getestet.

„Es gibt richtig coole Sachen hier und die Auswahl ist echt groß“, sagt die 13-jährige Katharina. So sieht das auch ihre Freundin Sophie: „Hier gibt es echt alles, was man braucht.“ Schade finden die beiden nur, dass es in diesem Jahr keine Achterbahn gibt. Trotzdem gibt’s von Sophie zehn von zehn Punkten und von Katharina acht von zehn Punkten.