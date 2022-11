Große Wiedersehensfreude in der italienischen Partnerstadt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach den Pandemiejahren ist der Asti-Ausschuss im Verein Städte Partner Biberach (StäPa) mit seiner Vorsitzenden Christine Biefel wieder beim Partnerschaftsmarkt in Asti gewesen. Mit dabei waren Josepha Brugger, in der Stadtverwaltung zuständig für Städtepartnerschaften, der StäPa-Vorsitzende Hans-Bernd Sick und sein Stellvertreter Holger Kniep. Auch vier Italienisch lernende Schüler und Schülerinnen der Gebhard-Müller-Schule reisten mit nach Asti und waren zu Gast bei Familien mit Gleichaltrigen.

In der historischen Altstadt von Asti findet ab Mitte November der traditionelle Trüffelmarkt und neuerdings auch ein Weihnachtsmarkt statt. Darin eingebettet der Partnerschaftsmarkt, der gemeinsam mit einer Delegation aus dem französischen Valence gestaltet wurde. Groß war die Wiedersehensfreude beim Empfang mit Bagna Cauda, einem traditionellen piemontesischen Essen. Die Valencer und Biberacher wurden samt ihren Gastgebern von Maurizio Mela, dem Vorsitzenden des Vereins „Asti in Amicizia“, und Bürgermeister Maurizio Rasero herzlich begrüßt.

Zum Markt erschienen viele Bekannte und Freunde, auch hier herrschte eine große Wiedersehensfreude. Der Trüffel- und Weihnachtsmarkt lockt viele Leute aus nah und fern an. Noch mehr Besucher kamen am Sonntag in die Stadt – der Papst war zu Besuch in Asti!

Dank der vielen Besucher war nicht nur das mitgebrachte Informationsmaterial schon bald vergriffen, sondern auch viele der Waren. Insbesondere die hausgemachten Kuchen und Marmeladen, wie auch das gute oberschwäbische Brot und Bier lockten die Besucher. Beim Verkauf wurde die Biberacher Gruppe von Schülern aus Asti, die im Juli beim Deutsch-Intensiv-Kurs in Biberach teilnahmen, kräftig unterstützt.

Daneben gab es im Rathaus ein Treffen zum CERV Jugend Projekt, das nächstes Jahr in den Osterferien in Asti zum Thema „Europa“ mit Teilnehmern aus Asti, Valence und Biberach stattfinden wird. Auch andere gemeinsame Partnerschaftsprojekte wurden besprochen.

Auch wenn die knapp zwei Tage in Asti viel zu kurz waren, fiel der Abschied dieses Mal nicht ganz so schwer: Bereits eine Woche später startet der Biberacher Christkindlesmarkt, bei dem die Partnerstädte ihrerseits ihre Spezialitäten anbieten. Da an allen drei Wochenenden die Freunde aus Asti und Valence nach Biberach kommen werden, gibt es schon bald ein Wiedersehen. Mehr Infos unter www.staepabc.de