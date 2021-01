Große Solidarität beim Biberacher Publikum

Nach zahlreichen Veranstaltungsabsagen im Jahr 2020, konnte das Kulturamt der Stadt Biberach für die überwiegende Mehrheit der Veranstaltungen Ersatztermine mit den betroffenen Künstlern vereinbaren. Bei allen Veranstaltungen, die dennoch ersatzlos gestrichen werden mussten, wurde bei den Kartenkäufern für die #AktionTicketBehalten geworben. Mit Erfolg und großem Dank der Kulturschaffenden, die in der aktuell prekären finanziellen Situation sehr dankbar sind über die Solidarität des Publikums. Bis Ende vergangenen Jahres kamen hierfür immerhin über 5000 Euro zusammen, die zu 100 Prozent den betroffenen Künstlern und deren Agenturen zugute kamen. Im Durchschnitt waren dies knapp 500 Euro pro Veranstaltung – Geld, das den finanziell stark gebeutelten Kreativschaffenden aus der Veranstaltungsbranche wenigstens einen kleinen Ausgleich in schwierigen Zeiten bietet.

Für absagte Veranstaltungen ohne Ersatztermin gilt, dass sämtliche Tickets mit dem vollen Ticketpreis erstattet werden. Wer sich jedoch solidarisch mit den Künstlerinnen und Künstlern zeigen möchte behält sein Ticket und trägt somit zum Überleben von vielen kleinen Künstlerexistenzen bei. Diese Gelder fließen komplett an die Künstler und Agenturen.

Das Kulturamt sammelte in diesem Zusammenhang einige Dankesbekundungen der Künstler. Hier ein Auszug:

„Endlich eine positive Mail, nach so vielen Absagen.“

„Vielen Dank für die tolle Überraschung! Wir freuen uns sehr.“

„Wir sagen Danke! Was für eine wunderbare Geste. Das tut so gut in dieser nicht so leichten Zeit. Wir freuen uns auf die kommende Vorstellung und werden es dort noch einmal persönlich ansprechen.“

„Das ist ja schön, dass es da von Seiten der Kunden so viel Unterstützung gibt! Vielen Dank für die schöne Aktion.“

„Ich wollte mich auf diesem Wege nochmals sehr herzlich bei Ihnen und den Biberacher Abonnenten bedanken! Das ist wirklich ein wunderbares Zeichen, das uns Mut macht für die kommenden Spielzeiten.“