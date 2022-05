Großartiges Comeback für PG-Frühjahrskonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei schönstem Frühsommerwetter und mit einem Publikumsandrang, den die Aula kaum fassen konnte, fand nun nach über zwei Jahren wieder ein PG-Frühjahrskonzert statt. Den Schülerinnen und Schülern der Musikarbeitsgemeinschaften des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) stand die Freude, endlich wieder vor großem Publikum auftreten zu können, ins Gesicht geschrieben. Über zwei Stunden musikalischer Genuss war das Resultat.

Das Orchesterle der Klassen 5 und 6 unter der Leitung von Gunda Herzog eröffnete das Konzert mit dem festlichen „Pomp and circumstance“ von Edward Elgar und „Pirates of the Caribbean“ von Klaus Badelt. Das über 20 Köpfe umfassende Ensemble bot dabei – neben der zu lobenden Qualität der jungen Musiker – eine beeindruckende Bandbreite an Instrumenten, die z.B. vier Gitarren umfasste.

Der aus Mädchen und Jungen bestehende Unterstufenchor ließ zwei Lieder aus dem Musical „Die Traumschule“ von Wieland Kleinbub erklingen. Dabei traten vier Schülerinnen solistisch hervor. Danach gab der Chor unter Leitung von Martin Remke (Klavier: Gunda Herzog; Schlagzeug: Fabian Schuster) Einblicke in seine Arbeit am Musical „Ausgetickt? Die Stunde der Uhren“ von Gerhard Meyer, das im Juli zur Aufführung gelangen wird. Auch hier traten zwei Mädchen aus der Gruppe heraus.

Der Kammerchor unter Petra Schneider (Klavier: Martin Remke; Schlagzeug: Fabian Schuster) zeigte seine hohe Qualität: Mehrstimmig und solistisch (Barbara Waibel und Wiebke Rodi) hörten die Zuschauer ein ganz anderes „Thank you for the music“ von ABBA, den Song „I remember days of sunshine“ von Sarah Quartel und „Sing, sing, sing“ von Louis Prima. Die Arbeitsgemeinschaft „Music for fun“ von Fabian Schuster betonte an Keyboard und Cajon, dass sie „total viel Musik“ macht.

Das größte Ensemble des Abends war der Schulchor von Petra Schneider. Am Klavier von Martin Remke begleitet, sangen die jungen Musikerinnen und Musiker John Legends „All of me“ und „We are golden“ von Mika. Auch hier traten die beiden Sängerinnen des Kammerchors solistisch hervor. Die Abiturientin Nicola Hauchler bot ihren Mitschülern Theresa Monsees, Felix Kreißig und Julius von Lorentz ein hinreißendes Medley.

Den Schlussakkord bildete die Bigband von Fabian Schuster (Co: Alexander Braun). Schlagzeug, Bass und E-Gitarre, Blech- und Holzbläser ließen wenig Wünsche offen.