Groppers neue Lässigkeit

Auf einmal war es ruhig im Abdera. Kurz zuvor hörte man noch Jubel und tosenden Applaus, als Konstantin Gropper mit seiner sechsköpfigen Band die Bühne betrat, doch nun wurde die Stille nur von der einzigartigen Musik von „Get well soon“ unterbrochen.

Die Band um den Sänger, Songwriter und Multi-Instrumentalisten Konstantin Gropper stellte am Donnerstag im Abdera in Biberach das neue Album von „Get Well Soon“ vor. Es heißt „The Scarlet Beast O’Seven Heads“ und es klingt nicht mehr so schwermütig wie seine beiden Vorgänger. Gropper ließ sich laut eigener Aussage von der italienischen Filmmusik der 70er-Jahre inspirieren und tatsächlich spürt man ein wenig die italienische Lässigkeit, wenn man den Klängen des neuen Albums lauscht. Aber auch nur ein wenig.

Trotz der neugewonnenen Lässigkeit bleibt das Konzert aber ein bewegendes und überwältigendes Erlebnis. Gropper und seine Band überzeugen, obwohl sich einige kleine Fehler eingeschlichen haben, voll und ganz, denn jeder Einzelne spielte und sang mit unglaublicher Hingabe. Fast hatte man den Eindruck, die Musiker hätten zeitweise vergessen, dass dort auch Publikum war, so versunken waren sie in ihrer Musik. Zu stören schien das aber keinen, im Gegenteil, die Leute schauten gebannt zur Bühne, nur manche wippten ein wenig zur Musik.

Aufgelockert wurde der Auftritt immer wieder durch die Kommentare Groppers zwischen den Liedern. Er begrüßte das Publikum scherzhaft zum „traditionellen Bieranstich“ oder rief einen Wettbewerb aus, wer die meisten der, selbstverständlich absichtlich eingebauten, Fehler fände. Hier war zum ersten Mal eine gewisse Unsicherheit bei Konstantin Gropper zu spüren. Der über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannte Musiker war einen Auftritt vor Publikum wohl nicht mehr gewohnt. Zum Schluss zog er dann aber doch das Fazit: „War gut … oder?“ Der nicht enden wollende Applaus am Schluss sagt auf jeden Fall „Ja“.

Ungeachtet dessen stand natürlich das neue Album im Mittelpunkt. Ein ganz besonderes Glanzstück bildete hier „Roland, I Feel You“. Die zweite Single des Albums ist eine Hommage an den Regisseur Roland Emmerich, der durch Katastrophenfilme wie „Godzilla“ oder „The Day After Tomorow“ bekannt wurde. Dieses und andere Stücke wie „Let Me Check My Mayan Calendar“ sind mehr als ein Wink mit dem Zaunpfahl. Als Pessimist kann Gropper den drohenden Weltuntergang in seinem neuen Album natürlich nicht ignorieren. Aber er sieht das pessimistisch: „You Cannot Cast Out The Demons (You Might As Well Dance)“ singt er. Die Welt geht unter – also lasst uns tanzen.