Größtes Opernhaus in Europa macht Station in Biberach

Das größte Opernhaus in Europa ist am Sonntag, 4. Dezember, 19 Uhr, zu Gast in der Stadthalle in Biberach. In der brillanten Musical Show „Brodway’s Lights“ des Nationalen Opern- und Baletttheaters aus der ukrainischen Stadt Kharkiv treffen weltberühmte Musicalfiguren auf einer Bühne zusammen und präsentieren die besten Lieder, Ensembles, Chöre und Tanznummern dieser Stücke.

Balletttänzer, Chor und die Gesangssolisten der CXID Opera schlüpfen in die Rollen der Darsteller dieser berühmten Figuren. Das Publikum wird ein einzigartiges Medley, in dem verschiedene Genres des Musicals miteinander verwoben sind, erleben, gepaart mit einer unverwechselbaren Bühnendekoration und einer beeindruckenden choreografischen Arbeit.

Kharkiv ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine und steht seit Kriegsbeginn als Stadt an der Front unter konstanter Bombardierung. Die Künstlergruppe des Theaters wurde getrennt. Ein Teil blieb in Kharkiv und tritt unter anderem in Luftschutzbunkern auf. Der größere Teil der Theatertruppe flüchtete in die Slowakei, wo sie in einem kleinen Ort in der Nähe der österreichischen Grenze Zuflucht fanden. Hier leben sie seit einigen Monaten und halten in einem leerstehenden Theater wenigstens den Probenbetrieb aufrecht. Bei einer Tournee durch verschiedene Städte Europas versuchen die Künstlerinnen und Künstler, ihre kreative Form zu behalten, und dadurch gleichzeitig mit „The European Way“ der Welt die ukrainische Kultur zu zeigen. Auch Biberach bietet laut Mitteilung des Kulturamts der Stadt diesen Kunstschaffenden eine Bühne.

Eintrittskarten sind beim Kartenservice im Rathaus der Stadt Biberach, Marktplatz 7/1, am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr, am Mittwoch von 8.30 bis 18 Uhr und Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr erhältlich. Online sind Tickets unter www.kartenservice-biberach.de buchbar. Telefonische Kartenbestellung ist bei Schwäbisch Media (Telefon 0751/29 555 777) möglich.