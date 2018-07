Großes Interesse an Fortbildung über Datenschutz

Mehr als 40 Schulsozialarbeiter und Mitarbeiter der offenen Jugendarbeit aus den Landkreisen Biberach, Ravensburg und Sigmaringen haben an der Fortbildung des Kreisjugendreferats „Datenschutz und Schweigepflicht“ im Landratsamt Biberach teilgenommen. Professor Rainer Patjens, Leiter des Studiengangs Kinder- und Jugendarbeit an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart und Professor für das Lehrgebiet „Recht der sozialen Arbeit“, referierte über diese beiden aktuellen Themenfelder.

Seit Mai untersteht jede Datenverarbeitung der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Daneben gelten noch Bundes-, Landes- und Sozialdatenschutz. Patjens erläuterte, was dies für die jeweiligen Organisationen und ihre Mitarbeiter bedeutet.

„Es ist wichtig, dass jeder Schulsozialarbeiter und jeder Mitarbeiter der offenen Jugendarbeit Klarheit darüber hat, wie er oder sie in Zukunft mit personenbezogenen Daten umgehen muss und auch wann er oder sie einer Schweigepflicht untersteht und wann nicht. Wenn in diesen Themenfeldern Rechtssicherheit beim Mitarbeiter besteht, dann kann er auch besser beraten, was dann wiederum zu einem verbesserten Kinder- und Jugendschutz führt“, erklärte Kreisjugendreferentin Margit Renner, die die Veranstaltung zusammen mit der Kommunalen Suchtbeauftragten Heike Küfer organisiert hat.