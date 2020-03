Großer Wechsel beim DAV Biberach

Mitgliederrekord und großer Führungswechsel: Das waren zwei der Themen bei der Jahreshauptversammlung des Deutschen Alpenvereins, Sektion Biberach.

Der Vorsitzende Josef Prinz konnte 90 Mitglieder der Sektion, den Vertreter der Stadt Biberach, Uli Heinkele, wie auch Vertreter befreundeter Nachbarsektionen zur Hauptversammlung begrüßen. Er freute sich über den neuen Rekord von nun 3667 Mitgliedern zum Ende des Jahres 2019.

Es folgte der Bericht von Thomas Haile, Hüttenwart der Biberacher Hütte. Nicht schlecht staunten die Besucher über die 600 ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden in und um die Hütte, anschaulich mit vielen Bildern dargestellt. Wegewart Bernd Buder berichtete über die Wegearbeiten im Hüttenbereich. Auch war es eine große Freude, dass die Sektion die Pächter der Biberacher Hütte, Raphaela Eberhardt, Sandro Schöpf und Christof Eberhardt, extra aus dem Pitztal angereist, begrüßen konnte.

Sehr spannend wurde es, als Projektleiter Werner Gut von dem anstehenden Baubeginn der Kletterhalle berichtete. Als wichtiges Datum nannte er den anstehenden Spatenstich am Freitag, 27. März, 14 Uhr, sowie die geplante Bauzeit von etwa einem Jahr. Dies würde bedeuten, dass im März 2021 zur Eröffnung der Kletterhalle eingeladen werden kann.

Über viele Aktivitäten und geplante Unternehmungen berichteten die aktiven Gruppen wie Klettergruppe, Wandertourengruppe, Schneeschuh- und Skitourengruppe sowie die Familien- und Jugendgruppe. Dennis Blank, Leiter der seit einem Jahr bestehenden Mountainbikegruppe, berichtete kurzweilig von deren Aktivitäten und Ausflügen auch rund um Biberach.

Andreas Schnapp freut sich über stark besuchte Sektionsabende und Hans Georg Willburger berichtete als Naturschutzreferent über Pflegearbeiten an der Streuobstwiese am Hasenbrünnele und viele Pläne und Ideen für das Jahr 2020.

Nach den Regularien Jahresabschlussbericht, Bericht der Rechnungsprüfer und der Entlastung des Vorstands nahmen die Vorsitzenden Josef Prinz und Klaus Hassler die Ehrungen vor. 22 Mitglieder wurden für 40 Jahre treue Mitgliedschaft in der Sektion geehrt, sieben Mitglieder für 50 Jahre, dies sind: Reinhard Bosch, Annette Brade, Alfons Herrmann, Otto Knupfer, Erich Pretzel, Dora Gertrud Stark und Josef Zell. Für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Sektion Biberach wurden geehrt: Hartwig Doderer, Johanna Drechsel, Else Grell, Wolfgang Heinrich, Günter Kallenberg, Vitus Ströbele und Hermann Villinger.

Dem folgten die Wahlen des Vorstandes: Als Nachfolger von Josef Prinz wurde Klaus Hassler zum Vorsitzenden gewählt und als Jugendreferent bestätigt. Als stellvertretenden Vorsitzenden wählten die Mitglieder Philippe Pieper. Zum Nachfolger des Schatzmeisters Hans-Jürgen Engelskirchen wurde Michael Hermann ernannt. Zur Schriftführerin wurde Sandra Ott ebenfalls einstimmig gewählt. Die Familiengruppe leitet künftig Klaus Lamprecht, die Klettergruppe Lukas Winter. Als Kassenprüfer kam Gunnar Doerry dazu. Bestätigt in ihren Ämtern wurden Hüttenwart Thomas Haile, Naturschutzreferent Hans Georg Willburger, Tourenwart Hermann Schiebel, Sektionsabende Andreas Schnapp, Projektleiter Kletterhalle Werner Gut, Skitouren- und Schneeschuhgruppe sowie Ausbildung Heinz Reinhardt, Leiter des Ausrüstungsverleihs Moritz Pfarr, Rechnungsprüfer Guido Wölfle sowie Leiter der Mountainbikegruppe Dennis Blank. Für die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Bernd Buder (Wegewart seit fünf Jahren), Ingrid Laub (seit sieben Jahren Kletterreferentin), Claudia Mayer (seit neun Jahren Schriftführerin), Martina Winkler (seit elf Jahren Leiterin der Familiengruppe) sowie Peter Baur (seit fünf Jahren Kassenprüfer) gab es viel Lob, Dank und Geschenke.

Als besondere Anerkennung für 45 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit als Schatzmeister wurde Hans-Jürgen Engelskirchen die Ehrenmitgliedschaft der Sektion ausgesprochen. Josef Prinz, 24 Jahre tätig als Wegewart, seit 16 Jahren Tourenführer und in den vergangenen 20 Jahren Vorsitzender der Sektion, wurde vom neuen Vorsitzenden Klaus Hassler zum Ehrenvorsitzender der Sektion ernannt.