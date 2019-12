Großer Opernabend in der Biberacher Stadthalle

Das Theater Pforzheim hat am Samstagabend in der Biberacher Stadthalle die Oper „Rigoletto“, eines der größten Meisterwerke Giuseppe Verdis, aufgeführt. Die Oper, aus der die bekannte Arie „La Donna è mobile – O wie so trügerisch“ stammt, war bereits bei der Uraufführung 1851 im „Teatro La Fenice“ in Venedig ein überwältigender Erfolg.

Die Pforzheimer haben das Musikdrama um die vom schürzenjagenden Herzog von Mantua verführte Tochter des Hofnarren Rigoletto beeindruckend umgesetzt und in Biberach eine Inszenierung vorgestellt, die über gewohnten kulinarischen Hörgenuss spannend hinausgeht. Regie führte Thomas Münstermann.

Münstermann betonte die dramatischen Zusammenhänge, überzog bewusst manche nur scheinbar natürliche Situation. So ließ er den Herrenchor zu Beginn in Frauenkleidern mit Plastikbrüsten auftreten, Metapher für die Austauschbarkeit der Hofschranzen. Synchrone Gesten und Körpersprache waren an die Handlung angepasst. Die stärksten Szenen gestaltete der Regisseur zwischen Vater und Tochter, das ging unter die Haut.

Überflüssige Halb-Erotik

Doch nicht alles war optimal. Überflüssig war die halb-erotische Szene zwischen dem Herzog und dem Pagen wie auch der betrunken torkelnde Tenor vor der Schenke. Ein großartiger wie ungewohnter Schluss ist Münstermann gelungen, als er die tödlich getroffene Gilda das Duett mit ihrem Vater nicht zu Ende singen ließ. Das übernahmen sechs „untote“ Chorfrauen, die die ermordete Gilda dann mitnahmen in das Nirgendwo. Die Kostüme waren ein eher heiteres Sammelsurium aus dem Pforzheimer Fundus vom Barockoberteil bis zum antiquierten Bauernfrack oder zum Schottenrock. Das sehr ungewöhnliche Bühnenbild zeigte ein Räderwerk mit einem Doppelzahnrad, das fast so groß wie die Bühne war, ein Symbol für die schicksalhaften Verstrickungen der Protagonisten in ihrer Zwangsläufigkeit.

Die drei Hauptrollen waren ausgezeichnet besetzt. Hier ist zuerst die Spanierin Elisandra Melián zu nennen, die mit einem engelsgleichen, koloratursicheren, in der Höhe souveränen Sopran und mit realistischer darstellerischer Präsenz eine sehr überzeugende Gilda war. Nach ihrer Arie „Caro nome“ erhielt sie höchst verdiente Bravorufe, ebenso wie der Rigoletto nach seiner Arie im zweiten Akt.

Großartige Leistung des Baritons

Den Part des Rigoletto sang der Koreaner Insu Hwang mit wohlklingendem dramatischem Bariton und expressiver Gestaltungskraft. Vor Beginn war das Publikum informiert worden, dass der Sänger erkältet sei und um Nachsicht bitte. Kaum etwas davon war zu hören, Hwang zeigte eine großartige Leistung. Hierzu ist zu sagen, dass aus Korea seit vielen Jahren exzellent ausgebildete und sängerisch großartige Künstler auf die europäischen Bühnen kommen.

Der griechische Tenor Konstantinos Klironomos gab den Herzog von Mantua, die Paraderolle aller tenoralen Verführer mit baritonal gefärbtem Strahltenor, der manchmal in einer vertrackten Höhenregion etwas klemmte. Auch die kleineren Rollen waren durchweg mit guten Darstellern und Sängern besetzt. Philipp Haag dirigierte die „Badische Philharmonie Pforzheim“ mit solidem Schlag sicher durch alle Höhen und Tiefen der Partitur. Das war ein großer Opernabend.