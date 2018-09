Großer Andrang bei der Biberacher Feuerwehr

Gut 10 000 Besucher, bestes Wetter und ein tolles Programm: Die Stadt Biberach hat am Sonntag zum Tag der offenen Tür in das neue Feuerwehrhaus eingeladen. Die Gäste nutzten die Gelegenheit und überzeugten sich vor Ort von der Schlagkraft der Wehr. Eltern mit Kindern nutzten die Chance, um sich mal bei denen umzusehen, die ihnen im Notfall zur Seite springen. Da war für die Kleinen auf einer Spielstraße einiges geboten. Aber auch die technisch interessierten Erwachsenen bekamen viel zu sehen. Das neue Gebäude mit dem 30 Meter hohen Schlauchturm ist ein echter Hingucker: Das Blech schimmert je nach Witterung und Licht in den Farben Grau oder Gold. Die Betriebsgebäude haben eine Nutzfläche von 6000 Quadratmetern. Ein ausführlicher Bericht über den Tag der offenen Tür folgt im Lauf des Montags.