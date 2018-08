Großbritannien lässt deutschen Finaltraum platzen

Die Birkenharderin Annabel Breuer hat mit der deutschen Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft bei der WM in Hamburg den Einzug in das Finale verpasst. Gegen stark aufspielende Britinnen musste sich Deutschland am Freitag mit 37:60 (6:13/14:35/29:49) geschlagen geben und spielt nun am Samstagabend im Spiel um Platz drei um Bronze.

Gegen Großbritannien sollte von Beginn an ein anderer Wind auf dem Parkett wehen. Die Frauen von Bundestrainer Martin Otto sahen sich einer aggressiven Pressverteidigung und offensiv treffsicheren Britinnen gegenüber, die sich mit jeder erfolgreichen Aktion mehr zu steigern wussten. Deutschland wirkte vor allem unter dem Korb nervös und wusste die sich bietenden Chancen nicht zu nutzen. So konnten in den ersten sieben Minuten des Spiels nur zwei Punkte auf dem Konto verbucht werden und die deutschen Korbjägerinnen sahen sich über 2:10 (6.) und 8:17 (11.) erstmals in diesem Turnier einem größeren Rückstand gegenüber. Auch die sonst sicheren Freiwürfe wollten zu diesem Zeitpunkt nicht den Weg in die Reuse finden. Defensiv war vor allem gegen die britische Kapitänin Helen Freeman kein Kraut gewachsen und so wuchs der Rückstand über 12:23 (15.) bis zur Halbzeitpause bereits deutlich bis zum 14:35 (20.) an.

Die deutsche Offensive kam mit Beginn der zweiten Halbzeit zunächst etwas besser ins Rollen. So markierten die Deutschen bis zum Ende des dritten Viertels mehr Punkte als in der gesamten ersten Halbzeit. Doch die erhoffte Wende blieb aus. Großbritannien setzte dort an, wo es zur Pause aufgehört hatte. Die deutsche Mannschaft kämpfte vergebens gegen die aggressive Spielart und fand keinen Weg, die treffsicheren Britinnen in der eigenen Zone zu stoppen. So musste man sich nach 40 Minuten am Ende mit 37:60 geschlagen geben.

„Man muss heute den Britinnen gratulieren. Sie waren heute einfach die bessere Mannschaft. Trotzdem hatten wir unsere Möglichkeiten. Nur im Vergleich zu Großbritannien hatten wir die deutlich schlechtere Trefferquote“, so Martin Otto nach dem Spiel. „Wir haben alles versucht und gekämpft, aber mehr war heute leider nicht drin.“ Das Spiel um Platz drei bestreitet Deutschland am Samstag (18 Uhr) gegen den Verlierer des zweiten Halbfinals zwischen den Niederlanden und China (Ergebnis lag bei Redaktionsschluss nicht vor).