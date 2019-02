Großartige Musik mit geballtem Charme

Das Damen-Quartett „Salut Salon“ aus Hamburg mit vier exzellenten Musikerinnen hat am Freitag mit einem bunten Programm in der Stadthalle gastiert. In der Formation mit zwei Violinen, Cello und Klavier spielt die von Angelika Bachmann gegründete Gruppe bereits seit 2002.

Charakteristisch für ihr Repertoire sind neu arrangierte klassische Stücke, Anleihen aus Volks- und Filmmusik, eigene Chansons, Tangos, Popmusik, Jazz, Puppenspiel und Instrumental-Akrobatik. So auch an diesem Abend mit einer hinreißenden Mischung aus Kunst und Show. Die Geigerinnen Angelika Bachmann und Meta Hüper, Sonja Lena Schmid (Cello) und die Pianistin Olga Shkrygunova brannten ein zweistündiges virtuoses Feuerwerk allerfeinsten künstlerischen Entertainments ab. Sie hatten sich und ihre Bewegungsabläufe während des Spiels spannend choreografiert.

Ihr Thema heißt schlicht und umfassend „Die Liebe“. Die kompositorisch stilistische Bandbreite ist riesig, und die vier Ladies finden zu allen Originalkompositionen beste und stimmige Bearbeitungen und den optimalen Sound. Den originalen Tonsetzern hätte das wohl gefallen.

Zweimal spielten sie vom großen Altmeister des Tango, Astor Piazolla, seinen legendären „Libertango“ und den elegischen Song „Regreso el amor“ mit Bandoneon, kunstvoll ineinander geschachtelten Harmonien und rhythmischen Konstruktionen. Sie können aber auch anders als nur von Liebe singen und spielen, so den „Tanz der Ritter“ (Romeo und Julia) und „Streit“ (Cinderella), beides von Prokowjew.

Sie singen auch alle vier, mal einzeln, mal zusammen, Volkslieder, Plattdeutsch, Georgisch, Polnisch und eigene Songs. Eine „Follia“ (harmonische Variationenform in der Barockmusik) von Arcangelo Corelli sprang vom langsamen Dreiviertel zu blitzschnellem Sechsachtel, wurde südamerikanisch. Die zweite Geigerin sang mit feiner Ironie ein Chanson darüber „das auch das Zweite-Geige-Spielen glücklich machen kann“. Zwischendurch machten sie intelligent ironische Zwischenansagen, erläuterten Stücke, nahmen sich selbst auf den Arm.

Auf Robert Schumanns Romanze für Klavier folgte zweimal Mozart beziehungsweise Beethoven mit Mozarts Variationen über „Bei Männern welche Liebe fühlen“ und Mozarts Verführungsduett „Reich mir die Hand“. Einige Chansons wurden emotional und anschaulich interpretiert „Ohne ihn möcht’ ich nicht leben“, ein Eigengewächs, und „Es ist, was es ist, sagt die Liebe“ mit einem Text von Erich Fried. Angelika Bachmann „lebte“ ihr selbst geschriebenes Chanson „Wie tief kann man lieben“.

Musik aus Kriminalfilmen

Ein Krimimedley „Liebesmord“ knallte vergnüglich Themen von „Beverly Hills Cop“ bis „Stahlnetz“ an- und ineinander. Und immer wieder Klassik, so wie die Musikerinnen auf ihre spezifische und hinreißende Weise eben Klassik definieren und interpretieren: „Valse Fantaisie“ (Glinka), „Rhapsodie in Blue“ (Gershwin), „Tanz der Trolle“ (Grieg). Nicht fehlen durfte natürlich die große Opernschnulze aus „Hoffmanns Erzählungen“, die „Barcarole.“

Und noch ein musikalischer Riesenspaß am Schluss: „What’s Love“, ein Potpourri aus vielem Alten und vielem Neuen, von Zarah Leander bis Herbert Grönemeyer, von Paul Lincke über Hans Albers bis Tina Turner und den Beatles. Als Zugabe verabschiedeten sie sich vom Publikum mit einer originellen musikalischen Groteske.

Die vier Frauen haben ihre Showteile perfektioniert. Ihre körpersprachlich scheinbar spontanen, natürlich aber bis in die kleinste Geste intensiv geprobten Bewegungsabläufe faszinieren neben dem virtuosen Instrumentalkönnen der Künstlerinnen ob ihrer Professionalität, fesseln bis zur letzten gespielten Note. Ein musikalisches wie optisches Vergnügen an einem großartigen Konzertabend. Das Publikum dankte mit langem Applaus.