Groß überzeugt bei Challenge Heilbronn

Patrick Groß von der TG Biberach hat bei der Challenge Heilbronn, einem Triathlon der Mitteldistanz, Platz 40 in der Gesamtwertung belegt. Bei bestem Wetter traten dabei neben einigen hochrangigen Profis auch 647 Sportler in verschiedenen Altersklassen (AK) an.

Das Schwimmen über 1,9 Kilometer erfolgte im Neckar, der kurzzeitig aufgestaut wurde, um die Fließgeschwindigkeit zu reduzieren. Zunächst mussten die Sportler die Hälfte der Strecke flussaufwärts schwimmen, nach der Wendeboje ging es mit der Strömung zurück. Nach dem Wechsel aufs Rad mussten die Sportler einen fordernden Rundkurs meistern: Die 88,1 Kilometer lange Runde durch Zabergäu und Kraichgau beinhaltete 1090 Höhenmeter mit einigen steilen und kurvigen Abfahrten in den Weinbergen. Der abschließende Lauf über 20,1 Kilometer verlief in vier Runden durch das Zentrum von Heilbronn. Als Erster lief der Weltklassetriathlet Sebastian Kienle (3:49:59 Stunden) auf dem Marktplatz über die Ziellinie. Bei den Frauen gewann Daniela Sämmler (4:21:44). Patrick Groß benötigte 4:43:24 Stunden und belegte damit Platz neun in der AK M35 und den 40. Rang bei den Männern insgesamt. Dabei zeigte er über die drei Disziplinen Schwimmen (32:04 Minuten/Rang 70), Radfahren (2:38:12/66.) und Laufen (1:28:13/Rang 45) hinweg eine ausgeglichene Leistung.