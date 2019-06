Großübung: So schockierend echt werden die „Verletzten“ geschminkt

„Endstation Riedlingen“ hieß es am Montagmorgen für Autofahrer nach dem Southsidefesvial in Neuhausen ob Eck. Bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle auf der B 311 bei der Aral-Tankstelle wurden Autofahrer auf Drogen- und Alkoholkonsum getestet. Auch in Reichenbach, bei Bad Schussenried, hat eine Großkontrolle stattgefunden, um auch diesen „Schleichweg“ zu „kontrollieren“. An beiden Kontrollstellen wurden 161 Fahrzeuge angehalten die Fahrer überprüft.