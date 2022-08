Grill- und Feuerstellen im Wald wieder offen

Die Grill- und Feuerstellen in den Wäldern im Landkreis Biberach haben ab sofort wieder geöffnet. Die Sperrung sei am 26. August aufgehoben worden, da das Brandrisiko vorüber ist, teilt das Landratsamt mit. Seit Samstag, 6. August, waren alle Grill- und Feuerstellen in den Wäldern im Landkreis gesperrt. Dies lag daran, dass die Waldbrandgefahr aufgrund der anhaltenden Trockenheit und Hitze gestiegen war. Durch die Niederschläge in der vergangenen Woche hat sich die Lage entspannt und das Verbot kann aufgehoben werden. Die Allgemeinverfügung des Landratsamts zur Aufhebung der Maßnahmen ist unter www.biberach.de/Bekanntmachungen zu finden.