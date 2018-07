Grandioser Soul packt mit Urgewalt

„The Genius of Soul“ hat man Ray Charles, den großen Interpreten dieser Hauptströmung der afroamerikanischen Unterhaltungsmusik, genannt. Er hat diesen Stil als Weiterentwicklung von Rhythm, Blues und Gospel gleichsam erfunden. In der Stadthalle sah man am Dienstag eine Musical-Show um diesen Künstler und hörte 25 seiner besten Songs, interpretiert von dem kongenialen Ron Williams.

Von unserem MitarbeiterGünter Vogel

Eine Rahmenhandlung war um die Musik des blinden Künstlers Ray Charles gestrickt worden, in der die Entwicklung vom Barsänger bis zu einem der bedeutendsten Musiker des 20. Jahrhunderts gezeigt wurde.

Mit 14 Jahren machte er bei Jam-Sessions mit, spielte und sang Blues, Boogie und Swing. Seine Vorbilder waren Nat King Cole und Charles Brown. Später wurde er heroinabhängig, machte aber eine erfolgreiche Entziehungskur, und stieg danach steil auf der Erfolgsleiter empor zur Soul-Legende, gefeiert in der ganzen Welt. 2004 starb er 73-jährig an Leberkrebs, nachdem er vorher noch sein Vermögen, geschätzte 75 Millionen Dollar, an seine zwölf Kinder, davon neun von verschiedenen Frauen, drei von Ehefrau Della, aufgeteilt hatte.

Die Soulwelle ab den 60er Jahren fasste bereits bestehende Tendenzen innerhalb der schwarzen Musik zu einem kraftvollen großen Strom zusammen. Der Begriff Soul bezieht sich auf die musikalische Vortragsweise mit einer stark emotionalen Darbietung von Vokal- und Instrumentalsoli („heart and soul“ - mit ganzer Seele), der Betonung des Gesangsparts, mit dramatisch aufgebauten Musikstücken und starken Kontrasten bei Lautstärke und Instrumentierung.

Ron Williams mit seiner warmen, manchmal rauen Stimme, seinem Enthusiasmus seinem Charisma war die optimale Verkörperung von Ray Charles. Seine eminent glaubwürdige Gestaltungskraft kommt aus tiefstem Gefühl. Er und seine „Mitstreiter“ hatten ihr Publikum sofort in der Hand. Sein großes sängerisches Können und seine darstellerische Wahrhaftigkeit, sein „Urlachen“, rissen augenblicklich mit. Seine Stimme drückt eine umfassende Gefühlspalette mit Freude und Trauer, Lust und Schmerz, Wohlbefinden und Missbehagen aus.

Der originale Ray Charles begleitete sich selbst am Klavier. Williams verriet am Schluss augenzwinkernd, dass das hier der musikalische Leiter Marty Jabara erledigte. Charles hatte einen weibliche Background-Chor, die „Raelettes“. Diese gab es natürlich auch hier, vier Frauen mit schönen Stimmen, direkt, ungekünstelt und sympathisch.

Dazu kamen Robert Coverton als steppender Manager, acht Musiker der Spitzenklasse, wunderhübsche Kostüme und ein manchmal zu hektisch-nervöses Licht, das Beine beleuchtete und Köpfe dunkel ließ. Alles zusammen aber ergab einen hinreißenden Theater- und Konzertabend der Sonderklasse mit Rhythmen, die ohne Zeitverzögerung in sämtliche Fuß- und Fingerspitzen sprangen. (sr)