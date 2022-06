Graffiti-Workshop für Jugendliche

Der Street-Art-Künstler Daschu visualisiert am Samstag, 25. Juni, von 10 bis 17 Uhr in der Jugendmusikschule Biberach mit den Teilnehmenden des Graffiti-Workshops Texte von Jugendlichen. Dabei wird ganz unkonventionell gearbeitet, denn gesprayt wird nicht auf Hauswände, sondern auf Kostüme und Materialien, die bei der Theaterperformance „Klassiker mit Tiefgang“ am 12. und 13. August in einem Parkhaus in Biberach zum Einsatz kommen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldung per Mail an wieland-museum@biberach-riss.de.