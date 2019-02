Grünen-Kandidat schwört Mitglieder auf Europawahl ein

Der Europakandidat der Grünen aus Baden -Württemberg, Michael Bloss, hat sich in Biberach den Wählern vorgestellt. Er hat bis vor Kurzem als Handelsreferent für die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament, Ska Keller, gearbeitet. Sein politisches Leitthema ist der Klimaschutz.

Michael Bloss ist seit mehreren Jahren in der internationalen Klimabewegung aktiv. So hat er auch die Klimakonferenz in Kattowice im Dezember besucht und die dortigen Verhandlungen verfolgt. Bloss hatte den Geist und die Aufbruchstimmung der Klimakonferenz in Kattowitz mit nach Biberach gebracht, wie es in einer Pressemitteilung von Bündnis90/Die Grünen heißt.

Dabei seien es nicht die großen Politiker gewesen, die ihn inspirierten, sondern die junge Schwedin Greta Thunberg. Laut Mitteilung ist Bloss beeindruckt, mit welcher Überzeugungskraft die 15-Jährige die Erwachsenen aufruft, zu handeln, „statt leerer Reden zu schwingen“. Von der weltweiten Bewegung, die sie unter Schülern auslöst, verspreche sich Bloss viel, denn wenn die Jugend um ihre Zukunft bangten, müssten Politiker handeln.

Deshalb müssten Punkte umgesetzt werden, welche die Grünen längst fordern, wie es weiter heißt; Ein Ausstieg aus der Kohlewirtschaft bis 2030, die Abschaffung des Verbrennungsmotors, eine ökologische Bauweise, den Ausstieg aus der fossilen Wirtschaft bis 2050 und die Erneuerung der Landwirtschaft. So könnte die Erhöhung der Erderwärmung um 1,5 Grad, die in Paris 2015 beschlossen worden war, noch erreicht werden. Kandidat Michael Bloss möchte als Wahlkampfziel erreichen, dass Baden-Württemberg das beste grüne Ergebnis aller Bundesländer erzielt.