Grüne Politprominenz kommt nach Biberach

Im vergangenen Jahr hat er kurzfristig abgesagt, diesmal soll es klappen: Der Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir ist einer der Redner beim politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach. Die öffentliche Veranstaltung in der Stadthalle geht in diesem Jahr in die 23.Runde, die Vorbereitungen dafür befinden sich auf der Zielgeraden. „Wir sind schon ziemlich weit“, sagt Cornelia Furtwängler, Mitglied im Kreisvorstand. Sie verspricht ein „breites Spektrum“ an Redebeiträgen getreu dem Motto „Nach der Wahl ist vor der Wahl.“ Denn im kommenden Jahr stehen Kommunalwahlen an.

Wochenmarkt, Fastenmarkt und das Treffen der Grünen – am Aschermittwoch ist auch heuer wieder einiges in Biberach geboten. „Viele verbinden den politischen Aschermittwoch mit einem Besuch auf dem Markt“, wie Cornelia Furtwängler weiß. Nicht nur für die Grünen im Kreis, sondern auch für die Verbände im Land sei die Veranstaltung der Höhepunkt im Jahreskalender: „Wir haben viele Anmeldungen entgegengenommen.“ Etwa 1000 Besucher werden erwartet. Ein Drittel davon sind Parteimitglieder, der Rest Laufpublikum und politisch Interessierte.

Für Roth fast ein Heimspiel

Neben Cem Özdemir tritt an diesem Tag auch die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Claudia Roth, ans Mikrofon. Für sie ist der Auftritt in Biberach fast ein Heimspiel, ist sie doch im knapp 50 Kilometer entfernten Babenhausen (Landkreis Unterallgäu) aufgewachsen. Worüber sie sprechen wird, weiß Furtwängler noch nicht. Aber: „Ich denke, sie wird sicherlich den Familiennachzug in der Asylpolitik thematisieren.“ Im Vergleich zu Roth gilt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann fast schon als konservativ. Gegen 12.30 Uhr spricht er in der Stadthalle. Der Landesvorsitzende Oliver Hildenbrand wird ab 11 Uhr die Gäste begrüßen. Alina Welser von der Grünen Jugend Biberach führt durch das Programm.

Unter den Gästen werden laut Furtwängler am Mittwoch auch der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller und Verkehrsminister Winfried Hermann sein. Darüber hinaus hat sich Maria Heubuch, Mitglied im europäischen Parlament, angekündigt. „Sie kommt gerne nach Biberach, auch, weil sie gute Kontakte zu den Milchbauern pflegt“, so Furtwängler. Weitere Bundes- und Landespolitiker vervollständigen die Gästeliste. Bei solch einer hohen Politprominenz spielt die Sicherheit eine entscheidende Rolle. „Deshalb müssen auch Jacken und Taschen an der Garderobe abgegeben werden“, sagt Cornelia Furtwängler. Dies sei für Besucher kostenfrei. Im Vorfeld der Veranstaltung durchsuchten zudem Spürhunde die Stadthalle, so die Organisatorin. „Es kann daher unter Umständen vorkommen, dass wir den Saal erst etwas später als angedacht öffnen können“, bittet Furtwängler um Verständnis, falls sich die Saaltüren nicht pünktlich um 10.30 Uhr öffnen sollten.

Zwölf Informationsstände

Damit möglichst viele Menschen Platz finden, wird auch diesmal wieder die Empore von Beginn an geöffnet. Dies habe man im vergangenen Jahr so praktiziert. „Das hat sich bewährt“, sagt Furtwängler. 2016 war der Andrang so groß, dass die Verantwortlichen vorzeitig schließen mussten. Abgesehen von den Redebeiträgen erwarten die Besucher beim politischen Aschermittwoch der Grünen zwölf Informationsstände unterschiedlicher Gruppen.

Der Politischer Aschermittwoch der Grünen findet am 14. Februar statt. Saalöffnung ist um 10.30 Uhr, Beginn um 11 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Umfrage Kretschmann