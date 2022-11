Gospelkonzert mit Belcanto in der Stadtpfarrkirche Biberach

Ein Gospelkonzert mit dem Titel „Glorify Jesus“ findet am Sonntag, 6. November, 16.30 Uhr, in der Stadtpfarrkirche St. Martin Biberach statt. Es singt das Vokalensemble Belcanto unter der Leitung von Kantor Ralf Klotz, in der Begleitband spielen Roland Böhm, Gitarre, und Volker Baumgartner, Cajon.

Auf dem Programm stehen fetzige Gospels wie „Power“ oder „Praising Song“, aber auch besinnliche wie die Klassiker „Somebody’s Knocking at Your Door“, „Swing Low“ und „O Happy Day“. Nach den eröffnenden lobpreisenden Nummern wie „Hallelujah – Jesus Lives Today“ oder „Glorify Jesus“ folgen Stücke, die den afroamerikanischen Sklaven in ihrem Leid tröstende Identifikation und hoffnungsvolles Sinnbild ermöglichten, darunter „Go Down, Moses“, das von der Versklavung des Volkes Israel in Ägypten erzählt. „Sometimes I Feel Like a Motherless Child“ spricht vom Schmerz, weit weg von zu Hause (und vom Paradies) zu sein. „Were You There, When They Crucified My Lord“ bezieht das eigene persönliche Leiden auf die Kreuzigung Jesu und schöpft Hoffnung aus der letzten Strophe, die besingt: „Were you there, when he rose up from the dead“. Die Vorfreude auf das ewige Leben schlägt auch durch beim Lied „We Shall Overcome“.

Die Raumöffnung ist ab 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Es gelten die Hygienebestimmungen. Veranstalter ist das Kantorat der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde.